Mercato PSG : Avant Messi, le Paris SG frappe un coup phénoménal

Lionel Messi pourrait redevenir prochainement la nouvelle attraction du Mercato PSG. Mais avant, le Paris SG vient de frapper un coup exceptionnel.

Mercato PSG : Le Paris SG tient le bon bout avec Lionel Messi

Après l’été 2021, le Paris Saint-Germain pourrait infliger un nouveau coup dur au FC Barcelone avec Lionel Messi. En effet, alors que les dirigeants du club espagnol s’activent pour rapatrier leur ancien meneur de jeu, le champion de France en titre serait en pole position pour arracher la prolongation de la star argentine. Le quotidien Le Parisien explique ce lundi matin que même si son entourage dément avoir reçu une offre de renouvellement de la part de Nasser Al-Khelaïfi, le septuple Ballon d’Or serait désormais ouvert à la signature d’un nouveau bail à Paris, où il se sentirait plus heureux cette année.

Toujours selon la même source régionale, ce dossier devrait connaître son dénouement après la Coupe du Monde au Qatar 2022, du 20 novembre au 18 décembre. En attendant d’entamer des négociations avec l’attaquant de 35 ans, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG seraient sur le point d’officialiser une très bonne nouvelle pour les finances du club.

Al-Khelaïfi s’offre un soutien de poids pour l’avenir de Messi

En effet, le journal L’Équipe assure dans son édition du jour que le Paris Saint-Germain a décidé d'externaliser la gestion de ses boutiques, en France et en Europe. Pour ce faire, le club de la capitale est parvenu à un accord global avec Lids Sports Group, le plus grand détaillant de produits sportifs sous licences en Amérique du Nord. Avec un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d'euros la saison dernière, notamment grâce à l'effet Lionel Messi, le PSG veut davantage développer le secteur des ventes de maillots et de produits dérivés.

Nasser Al-Khelaïfi aurait donc signé un partenariat d'une durée de huit ans avec Lids Sports Group afin de développer encore ce secteur d'activité et ouvrir plusieurs nouvelles boutiques à travers le monde. Avant d’ouvrir les pourparlers avec le clan Messi pour une prolongation, les Rouge et Bleu se dotent des outils financiers nécessaires pour boucler ce gros coup du prochain Mercato PSG. Même si en Catalogne, la donne serait toute autre concernant l’avenir du meilleur buteur de l’histoire du Barça.

Lionel Messi souhaite retourner à Barcelone

Après une vingtaine d’années passées sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint gratuitement le Paris Saint-Germain il y a deux ans. Mais le président barcelonais Joan Laporta ferait du retour de son ancien capitaine un défi personnel. Ayant réussi à redresser les finances du club culé, l’homme d’avocat catalan souhaiterait à présent convaincre Messi et les siens de revenir à Barcelone l’été prochain afin de boucler comme il se doit son histoire avec les Blaugranas, avec notamment un hommage digne de son statut au terme de sa carrière.

Et d’après les renseignements du présentateur vedette de l’émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, le partenaire de Neymar et Mbappé aurait tranché pour son avenir et aimerait retrouver son club de coeur la saison prochaine. « En MLS, les clubs savent déjà que Messi souhaite revenir au Barça », a indiqué le journaliste espagnol hier soir en plateau. Malgré une offre plus qu’alléchante du Paris SG, le natif de Rosario voudrait revenir terminer sa carrière au Camp Nou et en Liga. Toutefois, l'actuel co-leader du Championnat espagnol pourrait également faire face à la concurrence de la MLS dans ce dossier.

Mercato PSG : Luis Suarez avec Messi à l’Inter Miami ?

L’Inter Miami de David Beckham n’a jamais caché son admiration pour Lionel Messi. La franchise américaine a toujours rêver de s’offrir les services du protégé de Christophe Galtier au terme de son aventure avec le Paris Saint-Germain. Alors que le bail de l’ancien coéquipier de Xavi expire en juin prochain, le club américain travaillerait d’ores et déjà en coulisse pour le convaincre de quitter l’Europe pour les USA à la fin de la saison en cours. Surtout pour y reformer son duo avec son grand ami Luis Suarez. À la faveur d’un entretien avec le quotidien Marca, l’international uruguayen de 35 ans s’est prononcé sur cette éventualité.

« Dans la même équipe que Leo Messi en MLS l'année prochaine ? Non, je ne sais pas encore. C'est l'une des options privilégiées, mais actuellement, je n'y pense pas. Je pense au Nacional et j'y prends du plaisir », a déclaré l’ancien buteur du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en décembre prochain, Luis Suarez s’apprête à quitter le Nacional et devrait prendre une décision pour la suite de sa carrière après la Coupe du Monde.