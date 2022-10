OM-Sporting : Les compos tombent, Tudor avec du lourd au Vélodrome

Publié par Team Foot Sur 7 le 04 octobre 2022 à 09:37

L’ OM reçoit le Sporting Portugal ce mardi pour la 3e journée de Ligue des Champions. Découvrez les compositions probables des deux équipes.

Igor Tudor snobe Dimitri Payet pour OM-Sporting

Battu par Tottenham (2-0) et l’Eintracht Francfort (2-1), l’Olympique de Marseille n’a pas d’autre choix que de battre le Sporting Portugal ce mardi, à 20h45, devant son public du Stade Vélodrome, s’il veut continuer à en croire en une qualification au second tour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre décisive face au leader du groupe D, Igor Tudor devrait opérer plusieurs changements dans son onze de départ. Au milieu de terrain, le coach marseillais devrait faire confiance au duo Mattéo Guendouzi-Jordan Veretout, comme lors du succès à Angers.

L’ancien de l’AS Rome a donc convaincu son coach, qui a donc fait le choix de le titulariser et de laisser Valentin Rongier sur le banc. Pour porter l’attaque de l’OM contre les Portugais du Sporting, le technicien croate devrait aligner Alexis Sanchez aux côtés de Cengiz Ünder et Amine Harit. L’international marocain de 25 ans et l’ailier turc ont les faveurs d’Igor Tudor au détriment de Dimitri Payet, qui débutera donc sur le banc ce soir, au Vélodrome. Pour le reste, Jonathan Clauss va évoluer dans le couloir droit et Nuno Tavares à gauche.

Dans les buts, Pau Lopez va être couvert par Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. Déjà convoqué contre Angers (3-0) vendredi en Ligue 1, Éric Bailly postule pour une place de titulaire, mais pourrait être remplacé dans la charnière centrale par Samuel Gigot, s’il ressent une gêne de dernière minute, selon les informations du quotidien L’Équipe. Après deux défaites consécutives, l’équipe de l’Olympique de Marseille devra impérativement prendre trois points ce soir pour espérer davantage dans la compétition.

Les équipes de l’OM et du Sporting Portugal

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Bailly (ou Gigot) - Clauss, Guendouzi, Veretout, Nuno Tavares - Under, Sanchez, Harit.

Sporting : Adan, Porro, Inacio, Saint-Juste, Reis, Santos, Ugarte, Morita, Trinçao, Edwards, Gonçalves.