RC Lens : Un cadre de Franck Haise s'enflamme après l'OL

Publié par Jules le 04 octobre 2022 à 21:51

Le RC Lens, qui vient de battre l'OL dans un match important, reste en haut du classement et peut exulter après cette victoire très importante pour le RCL.

RC Lens : Le RCL l'emporte, Jimmy Cabot exulte

Arrivé dans le Pas-de-Calais pour pallier le départ de Jonathan Clauss, Jimmy Cabot affiche un très bon niveau depuis le début de la saison. En effet, l'ancien joueur d'Angers SCO a parfaitement remplacé l'international français, à tel point qu'il est devenu l'un des cadres du RC Lens en ce début de saison. Une entame de championnat qui s'avère excellente et qui permet aux Sang et Or de figurer à la 4e place du classement de Ligue 1, au pied du podium. Interrogé au sujet de la victoire acquise dans la difficulté par le RC Lens face à l'OL (1-0), Jimmy Cabot s'est montré particulièrement satisfait au micro de Lensois.

"On n’est pas invincible mais on est confiant compte tenu de ce qu’on sait faire dans le jeu. Quand on voit à Monaco, contre de grosses écuries comme Rennes, Lyon, ce sont des victoires qui donnent beaucoup de confiance. On voit qu’on peut accrocher tout le monde. Il faut chercher des séries, des victoires et tâcher de continuer, de regarder ce qui va moins bien."

LOSC-RC Lens : Un match essentiel le week-end prochain

Comme le répète très justement Jimmy Cabot, le RC Lens "n'est pas invincible" et doit faire attention à l'excès de confiance, notamment ce week-end. Les Sang et Or se déplacent sur la pelouse de leur principal rival, le LOSC, pour un derby qui pourrait s'avérer essentiel pour la saison des deux équipes. Et si les Lensois avaient remporté les trois matchs contre Lille la saison dernière, ils auront à cœur de réitérer cet exploit. Tandis que les Lensois commencent à rêver de coupe d'Europe, les Lillois, quant à eux, viennent de s'incliner contre le FC Lorient et devraient avoir envie de s'offrir une victoire de prestige contre le RC Lens, à la maison dimanche soir.