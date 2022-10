OL : Lyon pourrait avoir un Ballon d'Or dans son effectif

Publié par Thomas G. le 04 octobre 2022 à 18:21

À quelques semaines de la nomination du futur Ballon d’Or, l’ OL pourrait avoir une grande surprise en ayant un lauréat dans ses rangs.

OL : La capitaine de Lyon lauréate du Ballon d'Or ?

L’Olympique Lyonnais est en crise après avoir subi quatre revers consécutifs en championnat, tout l’inverse de la section féminine des Gones qui continue son sans-faute en championnat. Après une nouvelle saison historique, les Lyonnaises avaient récupéré leur titre de championne de France, ainsi que la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Une saison record qui restera dans les annales, l' OL a remporté son quinzième titre de champion de France de D1 féminine.

Ces résultats pourraient permettre à une joueuse lyonnaise de remporter le Ballon d’Or le 17 octobre. En effet, la capitaine de l' OL, Wendie Renard, fait partie des favorites cette année après sa saison couronnée de succès. À 32 ans, la défenseure de l’Olympique Lyonnais est devenue la première joueuse de l’histoire à disputer 100 matchs de Ligue des Champions féminines. De plus, les 5 Ligues des Champions à son palmarès pourrait permettre à Wendie Renard de rafler le titre suprême. La France pourrait alors avoir deux Ballons d’Or couronnés la même année, Karim Benzema est le grand favori dans la catégorie masculine. La formation lyonnaise pourrait donc être mise à l’honneur lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or.

OL : Les Lyonnaises continuent leur sans-faute

La section féminine de l' OL a profité du faux pas du Paris Saint-Germain pour prendre la place de leader de D1 Arkema. Les Lyonnaises ont gagné leurs quatre premiers matchs en ce début de saison. L’objectif de la section féminine de l’Olympique Lyonnais est de remporter tous les trophées possibles. Cette saison, les coéquipières de Wendie Renard ont déjà remporté le trophée des championnes face au PSG et le duel entre les deux équipes pourraient rythmer la saison. Le PSG et l'OL seront à la lutte en championnat, en Coupe de France et en Ligue des Champions.