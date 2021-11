PSG : Neymar crée une vive polémique au Ballon d’Or 2021 !

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2021 à 20:30

France Football a commencé a dévoilé les lauréats du Ballon d’Or 2021. Et Neymar, attaquant du PSG, fait déjà parler de lui.

Neymar dans le Top 20 du Ballon d’Or

Blessé et indisponible durant six à huit semaines, Neymar assiste depuis son canapé au dépouillement du vote pour le Ballon d’Or 2021. Et sans en être demandeur, le milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain vient de soulever une vive polémique sur les réseaux sociaux. En effet, dans le classement rendu public par France Football, la star brésilienne de 29 ans est arrivée à la 16e place du Ballon d’Or. Un rang qui a provoqué des réactions de désapprobation sur Twitter.

Selon les différents commentaires, l'attaquant du Paris Saint-Germain, régulièrement absent ou décevant, et seulement vainqueur de la Coupe de France, ne mérite pas d’être classé dans le Top 20 des meilleurs footballeurs de la planète pour la saison 2020-2021. Surtout vu les joueurs que l’ancien ailier du FC Barcelone devance dans ce classement.

PSG : Neymar meilleur que Riyad Mahrez ?

Auteur d'une année 2020-2021 en demi-teinte au cours de laquelle il a manqué plus de 20 rencontres, Neymar termine tout de même à la 16e place au classement du Ballon d'Or France Football 2021. Reconnu pour sa classe, le Brésilien du PSG est récompensé pour ses prestations de haut niveau en Ligue des champions au printemps dernier et, surtout, pour sa finale de Copa America avec la Seleção. Qu’à cela ne tienne. Pour beaucoup d’internautes, le coéquipier de Lionel Messi et Kylian Mbappé n’a pas été meilleur que Riyad Mahrez au cours de la saison écoulée.

Riyad Mahrez, le milieu offensif de Manchester City, s’est classé 20e, loin derrière Neymar. Pourtant, l’international algérien a remporté la Premier League et disputé la finale de la Ligue des champions avec les Citizens. Il a surtout été le principal bourreau du PSG de Neymar en demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles. Après sa 7e place en 2016 et sa 10e en 2019 (absent de la liste en 2017 et 2018), le protégé de Pep Guardiola signe donc son plus mauvais classement dans cette distinction individuelle.