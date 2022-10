Real Madrid : Flash ! Karim Benzema blessé à l'entraînement ?

Publié par Thomas G. le 21 octobre 2022 à 16:57

Couronné de son premier Ballon d'Or en début de semaine, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema pourrait être éloigné des terrains.

Real Madrid : Karim Benzema incertain pour la Coupe du Monde ?

La semaine de Karim Benzema avait tout d'un conte de fées, l’international français a remporté son premier Ballon d’Or lundi avant de guider le Real à Elche. Le capitaine madrilène a inscrit l’un des trois buts des Merengues ce mercredi en Liga. L’attaquant de 34 ans s’apprêtait à disputer son premier match en tant que Ballon d’Or à Santiago Bernabeu, mais une blessure pourrait gâcher la fête.

Selon les informations de Relevo, Karim Benzema a écourté son entraînement aujourd’hui à cause d’un coup reçu. À un mois de l’entrée en lice de l’Equipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar, l’attaquant des Bleus est une nouvelle fois touché. La presse espagnole précise néanmoins que la blessure du Ballon d’Or 2022 est sans gravité.

Karim Benzema ne jouera pas ce week-end face à Séville, mais sa participation au Mondial n’est pas remise en cause. De quoi ravir les supporters français qui s’inquiétaient après le forfait de N’Golo Kanté et la rechute de Mike Maignan. Le Real Madrid pourrait également décider de préserver Karim Benzema pour le déplacement à Leipzig mardi en Ligue des Champions. Plus de peur que de mal pour l’international français qui devrait bel et bien être du voyage au Qatar.

Real Mercato : Quelle solution pour Carlo Ancelotti face à Séville ?

Le Real Madrid reçoit le FC Séville pour la 11e journée de Liga, et les Madrilènes veulent continuer leur très bon début de saison. Les Merengues sont seuls en tête du championnat espagnol avec 3 points d’avance sur le FC Barcelone. La blessure de Karim Benzema oblige Carlo Ancelotti à faire des changements. L’entraîneur italien pourrait donc offrir une place de titulaire à Marco Asensio ou Eden Hazard. À quelques semaines de la Coupe du Monde, les deux ailiers du Real Madrid ont une grosse carte à jouer.