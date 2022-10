Montpellier HSC : Déjà un absent pour le choc contre le RC Lens

Publié par Jules le 05 octobre 2022 à 12:26

Alors que le Montpellier HSC affrontera le RC Lens dans deux semaines, Olivier Dall'Oglio peut déjà faire une croix sur un cadre du MHSC.

Montpellier HSC : Un cadre du MHSC loupera le match contre le RC Lens

Le Montpellier HSC, qui jouait un derby ce week-end, n'a rien pu ramener de mieux qu'une défaite face à Toulouse. Une défaite qui laisse des traces, notamment à cause des lacunes défensives du MHSC qui en a encaissé 4 contre le Téfécé au Stadium ce dimanche. Les Montpelliérains, qui ont donc laissé trois points s'échapper ce week-end, pourraient bien le regretter, d'autant qu'ils affronteront l'AS Monaco et le RC Lens pour les deux prochaines journées de Ligue 1.

Après les divers incidents survenus ce week-end, le MHSC, qui pourrait être lourdement sanctionné, enchaîne les mauvaises nouvelles. En effet, Jordan Ferri, homme clé du dispositif montpelliérain, a écopé d'un nouveau carton jaune ce week-end. Un avertissement synonyme de suspension pour le milieu de terrain du Montpellier HSC qui ratera donc le match à Bollaert, le 15 octobre prochain, contre le RC Lens.

Une situation délicate au MHSC

En ce moment, rien ne va plus au Montpellier HSC. En effet, la défaite face au rival toulousain n'a été que la confirmation que le club avait du mal en ce début de saison. Et s'ils avaient réussi à s'imposer contre le RC Strasbourg (2-1) avant la trêve, le MHSC reste tout de même sur trois défaites lors de ses quatre dernières rencontre de championnat. Un bilan qui place le club à la 10e place, plus proche du précipice que des sommets.

En plus de cela, le club est plombé par les blessures et les suspensions depuis le début de saison, ce qui ne facilite pas le travail du coach du Montpellier HSC. D'ailleurs, selon les dernières rumeurs, Olivier Dall'Oglio serait en danger sur le banc montpelliérain, preuve s'il en faut que le club est à la peine en ce début de saison.