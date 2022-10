FC Nantes : Le FCN enregistre un renfort défensif !

Publié par Enzo Vidy le 05 octobre 2022 à 12:44

À quelques jours du derby au Roazhon Park face au Stade Rennais, le FC Nantes enregistre le retour d’un défenseur après une longue blessure.

FC Nantes : Charles Traoré de retour à l'entraînement

Voilà une bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré et les Canaris. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou, le latéral gauche du FCN a retrouvé les terrains d'entraînement avec la N2. De quoi laisser entrevoir un possible retour avec ses coéquipiers prochainement. Arrivé au FC Nantes lors de la saison 2018-2019, le latéral gauche malien a disputé au total 67 matches avec les Canaris. En mars dernier, lors d’un déplacement à Troyes, Charles Traoré se blesse au genou. Si les médecins ont d’abord pensé à une entorse, des examens plus approfondis ont révélé une rupture du ligament croisé, ce qui a scellé la saison du latéral gauche du FC Nantes, indisponible pour les six prochains mois.

Même si ce dernier est de retour sur les terrains, il faudra certainement encore attendre avant de le revoir en Ligue 1. Cependant, son retour offrira une possibilité supplémentaire à Antoine Kombouaré qui manque cruellement de solution dans son effectif alors que le calendrier s’annonce extrêmement chargé pour les Nantais avant la Coupe du Monde.

FC Nantes : Une semaine décisive pour le FCN

Un derby chaud bouillant au Roazhon Park, et un déplacement périlleux à Fribourg. Voilà la semaine dantesque qui attend les hommes d’Antoine Kombouaré. Actuellement 16e du championnat, le FCN reste sur une terrible déconvenue à Louis-II et sa défaite 4-1 avec notamment deux buts encaissés dans les dix premières minutes. Si la thèse de l’accident a été mise en avant par plusieurs cadres du vestiaire Canaris, une réaction est attendue dimanche face au SRFC. Un terrain sur lequel les Nantais ne se sont plus imposés depuis le 29 septembre 2013.

Il faudra ensuite prendre la direction de Fribourg pour un match capital en Ligue Europa jeudi prochain. Les Allemands sont actuellement co-leader de Bundesliga et occupent également la première place du groupe en Ligue Europa. Le FC Nantes devra donc se surpasser pour espérer ramener quelque chose de ce déplacement qui s’annonce bien difficile pour les Canaris.