Montpellier HSC : Dall'Oglio défend un défenseur du MHSC

Défait par Toulouse ce dimanche, le Montpellier HSC devra rebondir ces prochaines semaines, malgré le calendrier compliqué qui attend le MHSC.

Avec le recrutement important du Montpellier HSC, Arnaud Souquet a perdu sa place dans l'effectif d'Olivier Dall'Oglio. Pour autant, le coach du MHSC, semble toujours compter sur l'arrière droit de 30 ans, malgré la perte de sa place de titulaire.

"C’est très compliqué quand tu ne joues pas. Cela ne doit pas lui faire plaisir, le but étant toujours de jouer. Arnaud reste un joueur important pour l’effectif. Mentalement, il est très fort. Il peut être déçu de ne pas jouer mais ça ne se voit pas. Notamment aux entraînements et c’est un exemple. Nous le staff, on sait aussi que quoi qu’il advienne, on peut compter sur lui."