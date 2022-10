PSG Mercato : Surprise, un accord dévoilé entre Messi et le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 06 octobre 2022 à 19:21

En fin de contrat le 30 juin 2023, Lionel Messi pourrait déjà quitter le PSG lors du mercato hivernal grâce à un accord secret entre les deux parties.

PSG Mercato : Un pacte secret signé entre Messi et Al-Khelaïfi

Arrivé gratuitement en août 2021 après avoir passé une vingtaine d’années sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi n’aurait pas prévu de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison en cours avec une année supplémentaire en option, l’attaquant de 35 ans aurait d’ores et déjà tout planifié pour son avenir. En effet, le journaliste espagnol Manu Sainz explique ce jeudi dans les colonnes du quotidien AS que le meneur de jeu argentin pourrait très bien faire ses valises et quitter les rangs du PSG à la faveur du prochain marché des transferts de janvier.

Le spécialiste du média sportif madrilène parle même de l’existence d’un accord secret passé entre Nasser Al-Khelaïfi et le septuple Ballon d’Or autorisant le joueur à s’en aller pendant l’hiver de sa dernière année de contrat s’il le souhaite. « Messi a un accord avec le PSG : s'il veut partir après le Mondial, durant le mercato hivernal, il peut partir. Il a un pacte. Dès que le Mondial se termine, Messi peut faire ce qu'il veut de son avenir », a confié Manu Sainz. Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone qui serait prêt à faire les efforts nécessaires pour rapatrier son ancien capitaine. Mais à Paris, les hautes autorités du club de la capitale n’auraient pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier.

Mercato PSG : Discussions pour une prolongation de Messi durant le Mondial

Satisfait de l’apport de Lionel Messi dans le développement du label PSG, le Qatar serait déterminé à tout mettre en œuvre pour le retenir au-delà du 30 juin 2023. Et selon les renseignements divulgués ce jeudi par TyC Sports, les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain auraient prévu de profiter de la présence du clan Messi à Doha pour la Coupe du Monde, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022, pour entamer des négociations avec la famille du joueur, notamment son père Jorge Messi, autour d’une prolongation d’une saison, plus une année en option. Les prochaines semaines s’annoncent donc chaudes pour l’avenir de la Pulga.