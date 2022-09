PSG Mercato : Al-Khelaïfi a déjà identifié le successeur de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 07 septembre 2022 à 07:03





PSG Mercato : Malgré sa volonté de prolonger le contrat de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi préparerait aussi l’éventuelle succession du joueur du Paris SG.

PSG Mercato : Un international français pour remplacer Messi au Paris SG ?

Décisif lors du Trophée des Champions contre le FC Nantes (4-0) et depuis le début de la saison en Ligue 1, Lionel Messi a fini par convaincre Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du Paris Saint-Germain de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain. Récemment, le quotidien L’Équipe a révélé que le club de la capitale devrait s'attaquer aux renouvellements des baux de l’attaquant argentin, de Marco Verratti (2024) et de Marquinhos (2024), après le mercato estival.

Si l’ancien capitaine du Barça dispose d'une option de prolongation d'un an dans son contrat actuel, le PSG souhaiterait discuter d'un nouveau contrat, dont les contours ne sont pas encore connus. Une nouvelle confirmée par le journal espagnol Marca, qui précise toutefois que le principal intéressé ne veut pas se précipiter et veut attendre la Coupe du monde 2022 pour prendre une décision. En attendant la décision de la Pulga, le PSG travaillerait déjà en coulisses si d’autres solutions au cas où Messi refuserait finalement de rester en Ligue 1 à l’issue de son engagement. Ce mardi, un média ibérique a lâché une bombe en assurant que le Champion de France en titre aurait déjà identifié le successeur et que l’oiseau rare pourrait être un international français.

PSG Mercato : Antoine Griezmann au Paris SG l’été prochain ?

En effet, selon FutbolTotal, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom d’Antoine Griezmann parmi les probables remplaçants de Lionel Messi l’été prochain. Les services de Nasser Al-Khelaïfi surveilleraient donc avec attention la situation du Français de 31 ans. Disposé à offrir un salaire important au buteur du FC Barcelone, prêté avec option d’achat sous conditions à l’Atlético Madrid, le PSG aimerait toutefois que Diego Simeone lui fasse jouer le moins de matches possible afin de réduire le montant du transfert.

L’option d’achat du club de Madrid étant fixé à 40 millions d’euros et conditionnée par le nombre de matches disputé par Griezmann. Pour s’attacher les services du Champion du Monde 2018, le Paris SG serait disposé à mettre sur la table des négociations un chèque de 25 millions d’euros plus Pablo Sarabia. Une opération difficile à imaginer pour Luis Campos qui entend renouveler l’effectif parisien avec des joueurs prometteurs.