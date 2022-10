FC Nantes : Antoine Kombouaré hausse le ton après la défaite du FCN

Le FC Nantes s'est de nouveau incliné hier soir face à Fribourg en Europa League et voit ses espoirs de qualification s'amenuiser au fil des matchs.

Tandis qu'il s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Fribourg hier, le FC Nantes pointe désormais à la 3e place de son groupe en Europa League et voit fortement diminuer ses chances de qualification. Après la rencontre, c'est un Antoine Kombouaré remonté qui s'est exprimé sur cette nouvelle défaite des Canaris, qui n'ont plus gagné depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues, même si le coach du FCN ne veut pas accabler ses joueurs.

"Je vais gueuler mais il faut que je fasse attention parce qu’ils ont besoin que je les aide, que je les rassure, que je leur donne la confiance. En match, c’est pareil, il faut défendre tout en ayant l’ambition d’aller de l’avant, de porter le danger et de marquer. Maintenant, on a la chance d’avoir un gros derby à jouer dès dimanche. On ne devra pas être frileux."