Stade Brestois : Un cadre du SB29 envoie un message à ses coéquipiers

Publié par Enzo Vidy le 07 octobre 2022 à 15:18

Dans un contexte sportif délicat, un cadre du Stade Brestois s'est exprimé lors d'une interview et a tenu à remobiliser ses partenaires.

Stade Brestois : Haris Belkebla remobilise ses partenaires

En grande difficulté en championnat, les Brestois occupent actuellement la 18e place du championnat. À deux jours de la réception du FC Lorient à Francis Le Blé, Haris Belkebla s'est entretenu aux côtés de Ouest-France, et évoque le début de saison difficile de son équipe.

"On a conscience que l’on est en difficulté en ce moment. On est dans une spirale négative, rien ne nous réussit. Sur le terrain, les prestations ne sont pas à la hauteur des attentes."

Avec seulement six points gagnés en neuf rencontres de Ligue 1, le Stade Brestois est en totale perdition sur ce début de saison et fait partie des pires défenses du championnat. Cependant, le milieu de terrain du SB29 veut rester positif. Toujours au micro de Ouest-France, il évoque le derby face aux Merlus ainsi que ses coéquipiers.

"On est en train de travailler pour le match face à Lorient. En tout cas, je reste confiant et je sais qu'avec le groupe que l'on a, les qualités des joueurs, ça ne peux que fonctionner. Il faut juste que chacun y mette du sien."

Voila un message fort envoyé par Haris Belkebla en direction de ses coéquipiers.

Stade Brestois : Un derby en guise de rachat auprès des supporters

La colère monte dans les tribunes du stade Francis Le Blé. Les supporters attendent depuis trop longtemps un sursaut d'orgueil de leurs protégés qui peine à se faire sentir. Dimanche après-midi, le Stade Brestois reçoit le FC Lorient, actuel 3e de Ligue 1 pour un derby qui sent déjà la poudre. Si la tâche s'annonce bien difficile pour les Brestois, une victoire pourrait fortement réconcilier les joueurs et son public. Un autre résultat qu'un succès est difficilement envisageable par les supporters bretons. Mais au vue de la forme actuelle des Lorientais et des faiblesses défensives du SB29, une victoire des Bretons serait un véritable miracle.