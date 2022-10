FC Lorient Mercato : Régis Le Bris intéresse un club de Ligue 1

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2022 à 15:47

Grâce au début de saison canon du FC Lorient, Régis Le Bris attire l’attention de plusieurs clubs. L'OGC Nice aurait inscrit son nom dans sa short-list.

FC Lorient Mercato : L’OGC Nice a coché le nom de Régis Le Bris

Alors qu’il fait ses débuts en Ligue 1 en tant qu’entraîneur principal du FC Lorient, Régis Le Bris impressionne et suscite des convoitises. Son équipe est 3e de Ligue 1 après 9 journées, derrière le PSG et l’OM et leur gros budget respectif. Des clubs en quête d’entraîneur ou sur le point de changer leur encadrement technique songent déjà au nouvel entraîneur du FCL. Et son profil plaît en France comme à l’étranger.

En plus du RC Lens, l’OGC Nice ferait partie des clubs qui surveillent de près Régis Le Bris. D’après les indiscrétions de la source, son nom est coché par Fabrice Bocquet, le nouveau directeur général du Gym. Ancien dirigeant du FC Lorient (2015 à 2020), il connaît bien le coach des Merlus. En cas de licenciement de Lucien Favre, la direction niçoise se pencherait directement sur la piste menant vers le technicien de 46 ans, si l’on se fie aux révélations de la source.

Régis Le Bris affole les statistiques en Ligue 1

Ancien entraîneur des U15 et U19 du Stade Rennais, puis des U17 et de la réserve du FCL, Régis Le Bris a été nommé entraîneur principal du club breton, le 27 juin 2022, à la place de Christophe Pélissier, viré. Malgré la découverte de la Ligue 1, il fait un début de saison historique, le meilleur du FC Lorient depuis sa création. Il compte 7 victoires, dont 5 consécutives, en 9 matchs de L1. Son équipe (3e avec 19 points) est également la 3e meilleure attaque du championnat avec 19 buts inscrits. Et ce n’est pas tout ! Avec Régis Le Bris, les Merlus sont sur une série de 100% de victoires à domicile cette saison.