PSG Mercato : Luis Campos a déjà identifié l’héritier de Neymar !

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2022 à 11:33

Alors que Neymar aura 31 ans en février prochain, le PSG pense déjà à sa succession. Luis Campos aurait ainsi identifié le profil parfait pour le remplacer.

PSG Mercato : Luis Campos surveille un crack ukrainien

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025 avec une année supplémentaire en option, Neymar n’est pas menacé au Paris Saint-Germain, surtout avec la forme qu’il affiche cette saison. Mais avec les rumeurs de départ qui ont agité son été et sa colère contre Kylian Mbappé et Luis Campos à qui ils reprochent d’avoir voulu l’éjecter du Paris SG, l’attaquant brésilien pourrait bien avoir des envies d’ailleurs dans le futur. Conscient de cette situation, le conseiller football du club de la capitale scruterait déjà sur le marché afin de mettre la main sur un éventuel successeur de Neymar. Et selon plusieurs sources ukrainiennes, Luis Campos surveillerait avec attention un génie du Shaktar Donestk.

En effet, d’après les renseignements étrangers rapportés par Média Foot, le Paris SG serait désormais sur la liste des clubs qui rêvent de s’attacher les services de Mykhailo Mudryk. À 21 ans, le milieu offensif de 21 ans est présenté par son entraîneur Darijo Srna comme le meilleur joueur européen derrière Mbappé, Neymar et Vinicius Jr. Interrogé par un média local, le coach du Shaktar Donestk a récemment avoué concernant son joueur :

« il est incroyable. Il a tout et il le montre à chaque match. C’est un bon garçon et il n’a que 21 ans. Il ne s’inquiète pas des offres, il veut juste s’amuser en jouant au football (…) S’il avait un passeport brésilien, il vaudrait 100 millions. Si quelqu’un le veut, il devra débourser beaucoup d’argent. J’ai été dans le football toute ma vie et j’oserais dire qu’il est le meilleur joueur d’Europe à son poste après Mbappé, Neymar et Vinicius. »

Des recruteurs parisiens étaient même présents dans les tribunes de Santiago Bernabeu mercredi pour suivre la prestation de Mykhaylo Mudryk face au Real Madrid, lors de la troisième journée de Ligue 1. Mais les Rouge et Bleu ne sont pas seuls sur ce coup.

Mercato PSG : Grosse concurrence pour Mykhaylo Mudryk

En effet, Média Foot assure que Luis Campos devra s’attendre à une rude concurrence dans le dossier Mykhaylo Mudryk. Le portail sportif explique notamment qu’après son échec du dernier mercato estival, Arsenal serait toujours intéressé par le renfort de l’international ukrainien du Shaktar Donestk. Toujours selon la même source, la jeune pépite du Shakhtar plaîrait aussi au Real Madrid et serait même une cible de Florentino Pérez pour l’avenir. Cependant, Mudryk aurait un faible pour Arsenal et l’idée de rejoindre la Premier League.

Affaire à suivre donc…