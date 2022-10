LOSC - RC Lens : Fonseca avec deux renforts pour le derby

Publié par Ange A. le 09 octobre 2022 à 03:36

Le LOSC reçoit le RC Lens pour le choc de la 10e de Ligue 1 ce dimanche. Paulo Fonseca enregistre deux retours pour cette affiche.

LOSC : Fonseca avec 21 joueurs contre Lens

Le Lille OSC alterne le bon et le moins bon cette saison en Ligue 1 Uber Eats. Vainqueur de Toulouse avant la trêve internationale, le club nordiste a rechuté sur la pelouse du FC Lorient lors de la dernière journée. Les Dogues se sont inclinés (2-1) au Moustoir. Après ce faux pas en Bretagne, le LOSC joue gros ce dimanche pour son retour à Pierre-Mauroy. Lille accueille un RC Lens en grande forme en clôture de la 10e journée du championnat. Les Sang et or restent invaincus cette saison avant de se rendre sur la pelouse de leurs ennemis lillois. Pour ce choc, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 21 joueurs. Le technicien portugais enregistre deux retours importants pour cette rencontre.

Deux renforts pour Lille pour le derby

Absents lors de la défaite à Lorient, Edon Zhegrova et Carlos Baleba signent leur retour dans le groupe du Lille OSC. L’ailier et le milieu de terrain remplacent Gabriel Gudmundsson et Alexsandro dans le groupe lillois. Alan Virginius et Isaac Lihadji n’ont pas été convoqués par Paulo Fonseca. Avant cette affiche, Lille occupe la 8e place au classement. Quant à son prochain adversaire, il pointe à la 4e place au classement après sa victoire contre Lyon lors de la dernière journée. L’entraîneur lillois se veut optimiste avant de vivre son premier derby. Le Portugais estime que ses troupes sont prêtes pour le choc.

« On a beaucoup parlé après Lorient, sur ce que l’on devait améliorer. La semaine et les séances ont été bonnes. On va avoir un match spécial, mais l’équipe est prête, elle est motivée. Il y aura une atmosphère particulière. Je n’ai pas encore vécu ce derby, mais j’en ai vécu à Rome, avec la Roma et la Lazio. »