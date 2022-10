PSG Mercato : C’est bouclé pour Messi, son nouveau contrat a fuité

Publié par JEAN-LUC D le 09 octobre 2022 à 14:43

Partagé entre une prolongation avec le PSG ou un retour au Barça l’été prochain, Lionel Messi aurait d’ores et déjà réglé la question de son avenir.

Revenu au niveau cette saison, Lionel Messi fait à nouveau parler de lui depuis plusieurs semaines. Potentiellement libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 35 ans pourra s’engager avec le club de son choix à compter du 1er janvier 2023. Et le milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain suscite un intérêt sérieux de son ancien club, le FC Barcelone. Jeudi, le vice-président économique des Blaugrana Eduard Romeu a lancé un nouvel appel du pied à la Pulga en vue d’un retour au Camp Nou l’été prochain.

Journaliste pour la BBC et CBS Sports, Guillem Balague a révélé vendredi à La Cadena COPE que l’entraîneur barcelonais Xavi Hernandez ferait en ce moment le pressing auprès de sa direction afin de bénéficier des services de son ancien coéquipier la saison prochaine. Toutefois, le journaliste François Gallardo assure que Messi a d’ores et déjà tranché en faveur du PSG. Arrivé en août 2021 et se sentant désormais épanoui à Paris, le septuple Ballon d’Or aurait pris la décision de poursuivre l’aventure avec Neymar et Kylian Mbappé. Le natif de Rosario devrait ainsi parapher un nouveau bail d’une saison, soit jusqu’en juin 2024, avec une autre année en option. L’annonce devrait intervenir durant l’hiver.

PSG Mercato : Messi attend la fin du Mondial pour annoncer sa décision

Dans le collimateur de son ancien club, le FC Barcelone, Lionel Messi aurait décidé de poursuivre en Ligue 1. « Il va prolonger son contrat d’une saison plus une en option. Il n’y a aucune possibilité et option qu’il vienne au Barça », annonce François Gallardo, le journaliste qui avait annoncé en premier que Kylian Mbappé allait prolonger avec le PSG en fin de saison dernière. Toujours selon la même source, Lionel Messi attendrait la fin de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre 2022) pour annoncer sa décision de poursuivre en Ligue 1 et sous le maillot du PSG.