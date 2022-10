PSG Mercato : Un titi dévoile la raison de son départ de Paris

Publié par Ange A. le 10 octobre 2022 à 04:27

Jeune milieu de terrain parti à Sunderland cet été, Edouard Michut est revenu sur son départ du PSG en Championship (D2 Anglaise).

PSG Mercato : La raison du départ d’Eduard Michut de Paris

La direction du Paris Saint-Germain a procédé à un important dégraissage lors de la dernière fenêtre des transferts. Entre les joueurs confirmés et les plus jeunes, le PSG a libéré bon nombre de joueurs lors du dernier mercato. Lequel a enregistré le départ de nombre de titis pas dans les plans de Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur parisien a poussé pour le départ des joueurs n’entrant pas dans ses plans. L’ancien coach de l’OGC Nice était notamment disposé à laisser partir les plus jeunes afin qu’ils puissent gagner en temps de jeu ailleurs. C’est notamment le cas d’Edouard Michut. Le milieu de terrain est prêté cette saison avec option d’achat à Sunderland, pensionnaire de la deuxième division anglaise. Au micro de Téléfoot, le jeune milieu a justifié son départ du club de la capitale.

Edouard Michut à la peine en Angleterre

Le milieu encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025 souhaitait disposer d’un temps de jeu convenable en rejoignant Sunderland. « Mon départ du PSG ? J’avais besoin d’un nouveau défi et de m’épanouir le plus possible en ayant du temps de jeu », a expliqué Edouard Michut dans sa sortie. Seulement, sa pige anglaise ne démarre pas sous de bons auspices. Il n’a disputé que deux rencontres (86 minutes) avec son nouveau club, dont une avec la réserve.

De quoi jeter un froid sur son avenir avec le pensionnaire de Championship. Lequel dispose d’une option achat estimée à 5 millions d’euros. Mais au vu du faible temps de jeu accordé à Michut, il semble peu probable que le club anglais finisse par boucler le transfert du titi. Les prochains mois permettront de confirmer ou non cette tendance.