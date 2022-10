OM Mercato : Longoria proche d’un échec retentissant en attaque

Publié par Ange A. le 10 octobre 2022 à 05:27

L’ OM a prêté Luis Henrique lors du dernier mercato estival. Mais son retour au Brésil ne passe pas comme espéré par le club phocéen.

OM Mercato : Le chemin de croix se poursuit pour Luis Henrique

L’Olympique de Marseille a agité le dernier mercato estival dans tous les sens. L’ OM a signé douze renforts durant cette fenêtre des transferts estivale. La direction de Marseille a également trouvé des points de chute à bon nombre de ses indésirables. Elle peut même déjà espérer une belle vente de Nemanja Radonjic. L’attaquant serbe répond aux attentes du Torino qui entend boucler son transfert définitif en levant son option d’achat. Laquelle est estimée à 2 millions d’euros. Comme Radonjic, Luis Henrique a quitté la Provence en prêt deux années après son arrivée. L’ailier brésilien sort de deux exercices décevants et a été prêté à Botafogo, son ancien club. Mais son retour au bercail n’a pas de quoi réjouir le club phocéen.

Marseille privé d’un joli chèque l’été prochain ?

Luis Henrique ne joue plus avec Botafogo. L’attaquant prêté par l’Olympique de Marseille n’a pas disputé les sept derniers matchs de son équipe. Son retour au bercail avait pourtant débuté sous de bons auspices lorsqu’il a enchainé six rencontres (179 minutes) avec son club. N’étant pas décisif, le flop marseillais ne semble donc plus entrer dans les plans de jeu de son entraîneur. Une mauvaise nouvelle pour l’ OM qui a assorti la levée de l’option d’achat à un certain nombre de matchs joués.

Au vu du faible temps de jeu dont il dispose, l’ailier de 20 ans pourrait donc être refourgué à Marseille l’été prochain. Un coup dur pour Pablo Longoria et le club phocéen qui se verraient alors priver alors d’un joli chèque. L’option d’achat d’Henrique est en effet estimée à 8 millions d’euros, soit le même montant déboursé pour son transfert il y a deux étés.