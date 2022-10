Mercato OM : Un défenseur de Ligue 1 lâche sa réponse à Longoria

Publié par Ange A. le 10 octobre 2022 à 07:37

En quête de renforts en défense cet été, l’ OM avait coché le nom d’un taulier du RC Lens. Celui-ci a évoqué cet intérêt marseillais.

Mercato OM : Pablo Longoria sur une piste au RCL cet été

Recruter en défense était l’un des chantiers prioritaires de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival. Avec les départs d’Alvaro Gonzalez, Luan Peres ou encore William Saliba, le président de l’Olympique de Marseille devait renforcer son arrière garde. Le club phocéen a signé des renforts dans ce secteur à l’instar de Chancel Mbemba, Éric Bailly, Isaak Touré et Samuel Gigot. Le dirigeant espagnol avait également coché le nom d’un défenseur de Ligue 1 cet été. Âgé de 29 ans, Jonathan Gradit était sur les tablettes du club provençal. Mais le défenseur du RCL n’a pas quitté le club artésien. Interrogé par Foot Mercato, le défenseur lensois est revenu sur son été. Il a notamment évoqué cet intérêt de Marseille.

Jonathan Gradit confirme pour Marseille

Le défenseur du RC Lens ne cache pas sa surprise d’avoir été associé à l’Olympique de Marseille. Pour Jonathan Gradit, cela prouve que son travail est pris en considération. Le défenseur encore sous contrat avec les Sang et or jusqu’en 2024 assure que l’ OM n’est pas allé plus loin que la prise de renseignements.

« Ce n’est pas une fin en soi. Ça valorise le travail que je fais au quotidien. Je n’oublie pas qu’il y a cinq ou six ans, il n’y avait pas beaucoup de clubs qui me couraient après. Lens est un club médiatisé donc quand on fait de bonnes performances, les clubs se montrent intéressés. C’est valorisant d’avoir un club comme Marseille qui se renseigne. C’est à moi de garder cette exigence et conserver ce que je fais de bien ».

Le natif de Talence espère poursuivre sur sa lancée et répondre aux attentes placées en lui. Il devra néanmoins prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains. Il avait été victime d’une fracture de la clavicule contre Troyes (1-0) lors de la 7e journée de Ligue 1.