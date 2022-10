Mercato PSG : Adrien Rabiot répond pour un retour au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 10 octobre 2022 à 16:07

En fin de contrat avec la Juve le 30 juin 2023, Adrien Rabiot est annoncé sur le retour au PSG pour l’été prochain. Le milieu français a livré sa réponse.

Mercato PSG : Le clan Rabiot milite pour un retour à Paris

Parti librement sur fond de querelle en juillet 2019, Adrien Rabiot aimerait revenir dans son club formateur à l’issue de son engagement avec la Juventus. Récemment, le Corriere Torino a révélé qu’un certain rapprochement s’est opéré entre le milieu de terrain de 27 ans et la direction du Paris Saint-Germain. Sous la houlette de Véronique Rabiot, mère et représentante de l’international français, le clan Rabiot travaillerait en coulisse sur son éventuel retour à Paris.

Toutefois, selon le même média transalpin, l’entraîneur des Bianconeri, Massimiliano Allegri, aurait demandé aux décideurs turinois de tout mettre en oeuvre afin de renouveler le bail de l’enfant de Saint-Maurice. Et alors que Rabiot peut aisément signé un accord avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain, les spéculations s’intensifient autour de son avenir. De passage en conférence de presse, le principal concerné a ouvertement évoqué ce sujet.

Mercato PSG : Adrien Rabiot donne rendez-vous pour son avenir

Quatre ans après son arrivée fracassante, Adrien Rabiot pourrait faire ses valises et quitter la Juventus Turin comme il est arrivé, c’est-à-dire sans aucune indemnité de transfert puisqu’il sera un joueur libre au terme de l’exercice 2022-2023. Si un retour au Paris Saint-Germain est régulièrement annoncé par diverses sources, la Vieille Dame aimerait également conserver son milieu de terrain tricolore. À la veille du match de Ligue des Champions sur le terrain du Maccabi Haïfa, le numéro 25 de la Juventus a publiquement jeté un froid sur son futur avec le club italien.

« Si je pense pouvoir prolonger ? Je ne sais pas », a déclaré Adrien Rabiot devant les médias. Avant d’ajouter : « En ce moment il y a des choses plus importantes auxquelles penser. Je suis concentré sur mon travail sur le terrain et rien d’autre. Sortons de cette période difficile et ensuite nous verrons pour mon avenir. »

Le Paris SG va donc devoir patienter avant d’être fixé sur les réelles intentions d’Adrien Rabiot.