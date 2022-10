OM : Dimitri Payet au coeur d’une grosse polémique après Ajaccio

Publié par Timothée Jean le 10 octobre 2022 à 23:30

La performance de Dimitri Payet lors de la défaite de l’ OM face à l’AC Ajaccio (1-2) suscite une vive polémique dans la cité phocéenne.

OM : Dimitri Payet et le record de la discorde

Samedi dernier, l’OM a été surpris par lanterne rouge de Ligue 1. Le club phocéen a connu son premier revers de la saison en Ligue 1 face à l’AC Ajaccio (1-2) à domicile. Pourtant, les Marseillais avaient bien entamé la rencontre, en ouvrant le score dès la 15e minute, grâce à un penalty rapidement transformé par Dimitri Payet. Le capitaine marseillais est ainsi devenu le premier joueur à totaliser 100 buts et 100 passes décisives dans le Championnat de France.

Le milieu offensif a ainsi franchi un cap significatif et établi un nouveau record à l’Olympique de Marseille. Sauf que pour Éric Di Meco, le Réunionnais n’a pas sa place au rang des légendes de l’ OM et a tenu à justifier sa prise de position.

« Tu sais ce que c'est l'histoire de ce club qui a 130 ans ? Ce sont des mecs qui ont mis 194 buts sous ce maillot (Gunnar Anderson, Ndlr), qui ont mis 44 buts sur une saison (Josip Skoblar,ndlr), qui ont gagné des Ballons d'or (Jean-Pierre Papin, ndlr) ... » , a sèchement répondu l’ancien Marseillais à un auditeur sur les ondes de RMC Sport.

Le consultant s’est montré un plus poignant en expliquant que Payet était « un joueur qui n’a rien gagné sous le maillot marseillais et qui a mis la moitié de ses buts et de ses passes décisives à Nantes, Saint-Étienne et Lille ». Si cette sortie de l’ancien Marseillais enflamme la toile, l’ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, a décidé d'en remettre une couche sur cette affaire.

Rothen prend Valbuena pour fracasser Dimitri Payet

L’ancien Parisien assure que le Réunionnais, malgré son record de buts, ne fait pas partie des joueurs qui ont l’histoire de l’OM. Il a même utilisé Mathieu Valbuena, qui évolue aujourd’hui à l’Olympiakos, dans son argumentaire. « Mathieu Valbuena qui a fait 8 ans à Marseille, a plus marqué l'histoire de l'OM que Dimitri Payet », a-t-il assuré sur les ondes de la radio sportive. Des propos qui ne devraient pas plaire aux fans du milieu de terrain marseillais.