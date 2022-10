OL Mercato : Blanc annonce la couleur sur l’avenir d’Aouar

Laurent Blanc, nouvel entraineur de l’ OL, a pris une première décision concernant l’avenir de Houssem Aouar, en fin de contrat en juin 2023.

En grande difficulté à l’ OL, depuis son transfert avorté pendant le dernier mercato estival, Houssem Aouar a joué seulement un match lors de la première journée de Ligue 1, le 5 aout 2022. Touché à la cheville en début de saison, le meneur de jeu formé à l’Olympique Lyonnais est remis de sa blessure. Néanmoins, il ne faisait pas partie des premiers choix de Peter Bosz. Le technicien néerlandais préférait Johann Lepenant, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret ou encore Romain Faivre pour composer son entre-jeu. Mais avec le départ de Bosz et l’arrivée de Laurent Blanc, il n’y a pas de doute que ce dernier va redistribuer les cartes. Il est donc possible que Houssem Aouar retrouve du temps de jeu.

Passé tout près d’un transfert à l’été et libre de signer avec le club de son choix dès le mercato hivernal en janvier, l’international français pourrait prolonger son aventure à l’ OL sous les ordres de Laurent Blanc. Le nouveau coach des Gones a fait une annonce dans ce sens. Il a déclaré qu’il compte s’appuyer sur Houssem Aouar, dont il a apprécié le profil, et aussi les autres cadres du vestiaire des Gones.

« Je me dois de compter sur les joueurs présents à l'entraînement et dans l'effectif. Cela fera partie des discussions collectives et individuelles que nous aurons cette semaine. J'accepte toujours les bons joueurs dans mon effectif. Je pense que (Aouar, ndlr) c’est un très bon joueur. »