ASSE : Un cadre pointe du doigt le problème de Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 11 octobre 2022 à 11:42

Après la nouvelle défaite à Sochaux hier soir, un cadre de l'ASSE a évoqué ce qui fait défaut aux Verts ces dernières semaines.

ASSE : Une nouvelle désillusion qui passe mal

Il y avait de l'ambition et des motifs d'espoir sur le déplacement de l'ASSE à Bonal hier soir. Tout au long de la semaine, coach et joueurs ont fait part de leur détermination et de leur envie de ramener quelque chose de Sochaux. Mais en seulement trois minutes de jeu, tout s'est envolé, encore une fois de plus. Un coup de pied arrêté sochalien et des erreurs défensives des Verts, et voilà que le scénario se renouvelle. Une première mi-temps qui se terminera sur le score de 1-0 en faveur des locaux, où les Stéphanois n'auront absolument rien proposés mis à part une frappe magistrale de Victor Lobry qui finira sur la transversale à la 16e minute.

Mais après tout, il n'y a que 1-0 et tout reste possible en deuxième période. Le seul problème, et pas des moindres, c'est que l'ASSE a pour habitude de mettre plus de temps que son adversaire lorsqu'il s'agit de rentrer dans le match. On l'a vu le week end dernier face à Grenoble avec un but encaissé à la deuxième minute, et on l'a vu hier soir à Sochaux avec ce but encaissé à la troisième minute en première période.

Et ce manque terrible de concentration lors des premières minutes va encore porter préjudice aux Verts. 48e minutes de jeu, Doumbia double la mise pour le FCSM et vient crucifier l'AS Saint-Etienne. Malgré une meilleure seconde période et un penalty de Jean-Philippe Krasso à la 69e minute pour réduire le score, l'ASSE va une nouvelle fois s'incliner, et comme si cela suffisait pas, Krasso se fera expulser dans les dernières secondes pour un vilain coup de coude. Symbole d'une nouvelle soirée cauchemardesque pour les Verts.

ASSE : Anthony Briançon évoque un problème d'état d'esprit

À l'issue de la rencontre, au micro de BeIN Sports, le défenseur central de l'ASSE, Anthony Briançon, n'a pas mâché ses mots après la nouvelle défaite des Verts. Pour le joueur Stéphanois, un réel problème se démarque.

"Il faut changer d'état d'esprit. On est dans un championnat très difficile. Il faut remettre le bleu de chauffe, avoir beaucoup d'humilité et se remettre rapidement au travail pour impérativement gagner samedi."

Déçu par le nouveau résultat négatif de son équipe, il veut cependant rester confiant pour le week-end qui arrive et sait que ses coéquipiers sont capables de beaucoup mieux. "Je ne suis pas inquiet, je sais le potentiel de cette équipe et la ferveur que peut avoir ces supporters." L'AS Saint-Etienne reçoit le Paris FC samedi prochain à Geoffroy-Guichard, dans un climat qui pourrait s'annoncer tendu avec les supporters. Après la rencontre hier, les supporters n'ont guère apprécié la prestation de leurs joueurs. Des tensions ont notamment été constatées avec Yvann Maçon. Les jours à venir risque d'être particulièrement difficiles à l'ASSE.