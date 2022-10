Stade Rennais : Genesio vise la qualification face au Dynamo Kiev

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2022 à 00:49

L'entraineur du Stade Rennais s'attend à un match difficile face au Dynamo Kiev. Néanmoins, son équipe reste concentrée sur l'enjeu : la qualification.

Stade Rennais : Genesio évoque un match très important et décisif

Le Stade Rennais retrouve le Dynamo Kiev, jeudi (18h45), une semaine après leur confrontation (aller) soldée par une victoire du club breton (2-1) au Roazhon Park. Bruno Genesio a décidé de faire tourner son équipe, après les deux matchs disputés par le SRFC la semaine dernière, face aux Ukrainiens et au FC Nantes.

« Il y aura quelques changements par rapport au match de Nantes. Comme je l’ai dit, j’ai la chance d’avoir un groupe de qualité, en quantité suffisante et nécessaire pour pouvoir procéder à des changements tout en gardant un niveau d’exigence d’équipe très élevé. »

Deuxième du groupe B, le Stade Rennais peut se qualifier directement pour les 16es de finale, en cas de victoire sur le Dynamo Kiev en Pologne. L’entraineur des Rouge et Noir a justement évoqué l’enjeu du match. Il se méfie du club ukrainien et se prépare à livrer un match âpre, vu l'enjeu.

« C’est un match très important, décisif pour la qualification. Au match aller, on a eu un aperçu de la qualité de cette équipe. Même si elle se prépare dans des conditions très difficiles, elle a montré une belle organisation et une qualité technique très intéressante à l’image du football ukrainien que l’on connaît depuis très longtemps. On s’attend à un match très serré comme à l’aller. On a gagné, mais en fin de match seulement, ce sera difficile comme c’est souvent le cas en coupe d’Europe. »

Christopher Wooh titulaire, Jérémy Doku forfait

Le Stade Rennais a débarqué à Cracovie en Pologne avec un groupe de 22 joueurs, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue Europa. Les cadres su SRFC : Steve Mandanda (gardien de but), Joe Rodon, Arthur Theate, Adrien Truffert… sont présents. Les joueurs décisifs aussi. Martin Terrier, crédité de 3 buts et une passe décisive lors des trois matchs aller ou encore le jeune Désiré Doué, auteur du but de la victoire du Stade Rennais face au Dynamo, jeudi dernier (2-1, 89e). La pépite de 17 ans avait également inscrit un but contre le FC Nantes, dimanche, lors du derby (3-0), en Ligue 1.

Comme annoncé, Christopher Wooh sera titulaire jeudi. « Il va évoluer dans l’axe avec Arthur Theate. Il est prêt, car les joueurs qui ne jouent pas ou pas beaucoup travaillent énormément […]. J’attends de lui qu’il joue avec ses qualités et qu’il soit pleinement en confiance. »

Par contre, Jérémy Doku poursuit sa réathlétisation et n’est pas dans le groupe qui a effectué le déplacement à Cracovie. Genesio a donné plus de détails sur la forme de l’ailier droit. « A priori, on devrait pouvoir le réintégrer partiellement la semaine prochaine. On attend d’en savoir un peu plus, car il va repasser des examens lundi. On verra l’évolution de la cicatrisation. »

Le groupe du Stade Rennais contre le Dynamo Kiev :

Gardiens de but : Alemdar, Mandanda, Salin

Défenseurs : Assignon, Wooh, Rodon, Theate, Belocian, G. Doué, Meling, Truffert

Milieux de terrain : Françoise, Egochukwu, Bourigeaud, Majer, Tait, D. Doué

Attaquants : Abline, Gouiri, Kalimuendo, Sulemana, Terrier