Stade Rennais : Vers une première titularisation en défense au SRFC

Publié par ALEXIS le 10 octobre 2022 à 16:35

Pour pallier l’absence de Joe Rodon, Bruno Genesio a une solution pour les deux prochains matchs du Stade Rennais face au Dynamo Kiev et l’OL.

Stade Rennais : Christopher Wooh remplace Joe Rodon

Après son éclatante victoire sur le FC Nantes à Rennes, dimanche (3-0), le Stade Rennais enchaîne cette semaine avec deux matchs. L’équipe de Bruno Genesio affronte le Dynamo Kiev en Ligue Europa, jeudi en Pologne, puis reçoit l’OL, dimanche à 15h en Ligue 1. Pour le match de championnat, Joe Rodon (24 ans) est suspendu. Ayant écopé d’un carton rouge en toute fin de match (88e) contre les Canaris, il ne jouera pas contre l’Olympique Lyonnais. Mais ce n’est pas un souci pour Bruno Genesio, même si le défenseur central gallois commence à prendre ses marques au côté d'Arthur Theate.

En effet, l’entraîneur du SRFC lui a déjà trouvé un suppléant. Il s'agit de Christopher Wooh, qui sera titulaire lors du match contre l'OL, en Ligue 1, selon les informations du journaliste François Rauzy de France Bleu Armorique. Et pour permettre à l’arrière de 21 ans de se mettre en jambe avant dimanche, Bruno Genesio a annoncé, dimanche en conférence de presse d'après-match, que Christopher Wooh s'apprête à connaître ses débuts avec le Stade Rennais, contre le Dynamo Kiev en Ligue Europa.

Christopher Wooh relégué sur le banc de touche

Contrairement à Joe Rodon, qui a disputé 9 des 10 matchs de Ligue 1 et les trois matchs de la phase aller de la Ligue Europa, Christopher Wooh ne compte que trois minutes de jeu cette saison et c'était avec le RC Lens. Barré par une forte concurrence au sein de l'équipe du Stade Rennais, il est relégué sur le banc de touche depuis son arrivée à Rennes. En plus de Joe Rodon, Christopher Wooh est confronté à la concurrence de l’autre recrue estivale Arthur Theate (10 matchs de Ligue 1 et 3 rencontres de Ligue Europa disputés en entier).