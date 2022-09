ASSE : Une légende du club tranche pour le poste de gardien

Publié par Jules le 23 septembre 2022 à 17:40





Le poste de gardien à l' ASSE est un vrai casse-tête depuis le début de saison. Entre Green et Dreyer, une légende du Forez a tranché.

ASSE : Le poste de gardien, un vrai casse-tête pour Batlles

Depuis le début de la saison, l' ASSE connaît de vrais problèmes au poste de gardien de but. Au point où l'on ne sait plus vraiment qui est le titulaire entre Étienne Green, l'enfant du club et Matthieu Dreyer, recruté cet été. Expulsé à deux reprises durant le début de la saison, le portier formé au club semble être en plein doute, tandis que l'ancien joueur du FC Lorient ne donne pas entière satisfaction dans le Forez.

Et pour cause, malgré le fait que l' ASSE a beaucoup recruté en défense, les Stéphanois occupent la deuxième place au classement des pires défenses de Ligue 2, un constat qui agace Laurent Batlles. Le coach des Verts, qui avait d'abord affirmé qu'Étienne Green serait bien le numéro 1 cette saison, est en pleine réflexion. Interrogé après le match contre Guingamp sur le poste de gardien, il s'explique : " Je suis en réflexion. Rien n’est arrêté aujourd’hui. [...] Je ne vais pas parler aujourd’hui de savoir qui va jouer dans quinze jours. "

ASSE : Jérémie Janot donne sa préférence à Étienne Green

Dans une interview accordée à But!, l'ancien portier de l' ASSE, Jérémie Janot, est revenu longuement sur le cas d'Étienne Green. En effet, malgré les deux sorties manquées qui lui ont valu d'être expulsé, Jérémie Janot croit toujours en lui. " Les sorties, c'est un de ses points forts. Il a une bonne lecture du jeu ", a-t-il affirmé. Pour lui, Étienne Green a simplement été " malheureux sur ses deux sorties ".

L'ancien portier iconique de l' ASSE a avoué tout le bien qu'il pensait d'Étienne Green. Pour lui, l'Anglais est " un bon gardien " qui " peut devenir un futur très bon gardien ". Mais l'une des conditions à cela c'est qu'il " ne doit pas douter " et ne " pas jouer contre nature ". Pour Jérémie Janot, Étienne Green a donc toutes les qualités nécessaires pour s'imposer durablement à Sainté, malgré ses quelques erreurs.