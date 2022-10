PSG-OM : Matteo Guendouzi prévient déjà Paris pour le Classico

Après sa victoire face au Sporting (0-2), l’ OM est en pleine confiance avant d’aller défier le PSG. Mattéo Guendouzi a tenu à avertir les Parisiens.

Après des débuts inquiétants en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille monte en puissance sur la scène européenne. Les victoires s’enchaînent dans la compétition et même la défaite surprenante face à l’Ajaccio (1-2) n’a pas joué sur le moral des troupes. Large vainqueur la semaine dernière lors de leur première confrontation au stade Vélodrome, l’ OM s’est encore imposé face au Sporting Portugal (0-2) lors de la quatrième journée de C1.

Ces deux victoires permettent ainsi aux Phocéens de se relancer dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Une performance collective très solide qui a été soulignée par Mattéo Guendouzi.

« On savait que c'était un match vraiment important. On avait que trois points et c'était les premiers du groupe avant le match. On avait à cœur de gagner ce soir, on a fait une très bonne partie, on est resté concentrés de la première à la dernière minute (…) C'est intéressant, match après match on progresse, c'est bien pour la suite », a-t-il indiqué en zone mixte après la victoire contre le Sporting.