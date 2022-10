ASSE : Un talent de Saint-Etienne savoure son retour sur les terrains

Eloigné des terrains depuis le début de la saison, un prodige de l'ASSE s'est confié sur son retour et ses ambitions avec l'AS Saint-Etienne.

L’AS Saint-Etienne réalise un début de saison compliqué pour son retour en Ligue 2. Les Verts sont actuellement 18e à 15 points de la deuxième place. L'ASSE espère toujours finir dans les deux premières places pour remonter en Ligue 1. Les Verts pourront compter sur le retour d'Aïmen Moueffek qui est désormais prêt à jouer avec le groupe professionnel. Le milieu de 21ans était présent en conférence de presse avant le match face au Paris FC. Il a déclaré :

« Maintenant que je suis sur le terrain : j'ai faim, j'ai la dalle. J'ai envie de venir, de jouer le plus vite possible. À moi de faire mon maximum pour prouver au coach que j'ai ma place sur le terrain, et jouer le plus vite possible. »