Stade de Reims : Une cascade de blessés avant le FC Lorient

13 octobre 2022

Après avoir appris le limogeage de leur coach, les joueurs du Stade de Reims doivent se rendre à Lorient avec un effectif décimé par les blessures.

Stade de Reims : Reims face à une vague d'absents avant le FC Lorient

En conférence de presse cet après-midi, Will Still, entraîneur par intérim du Stade de Reims depuis ce matin, a fait le point sur le groupe rémois qui fera le voyage dans le Morbihan pour le match face au FC Lorient. Et les nouvelles ne sont pas très rassurantes.

"On a exactement le même groupe que face au PSG, avec toujours les mêmes blessés. Busi, Foket, Cajuste, Guitane et Sierhuis sont indisponibles. Ito est toujours suspendu."

Voilà des nouvelles qui ne devraient pas faire le bonheur des supporters du Stade de Reims. Cependant, des motifs d'espoirs sont tout de même présents.

Stade de Reims : Réitérer la belle prestation face au PSG

Déjà avec Will Still sur le banc, et avec le même groupe que celui de demain, les rémois ont fait douter le PSG grâce à une très bonne prestation. Avec un état d'esprit similaire, les joueurs du Stade de Reims pourrait bien venir déstabiliser une équipe de Lorient qui performe en ce moment et qui reste sur six victoires consécutives en championnat. Côté champenois, il devient urgent de prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge.

Une victoire serait donc la bienvenue pour les hommes de Will Still qui n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 31 août et un succès 4-2 à Angers. Avec deux défaites et trois nuls sur les cinq dernières rencontres, la confiance n'est pas à son paroxysme, mais le nul face au PSG le week-end dernier a redonné un semblant d'espoir et de motivation dans les rangs rémois, qui en auront bien besoin pour espérer faire le gros coup du week-end en s'imposant au Moustoir face aux Merlus.