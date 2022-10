Mercato OM : Longoria acte un retour légendaire à Marseille

Publié par Ange A. le 14 octobre 2022 à 05:45

Une légende de l’ OM pourrait signer son retour au club phocéen à la faveur de Pablo Longoria dans un rôle stratégique dans le staff.

Mercato OM : Pablo Longoria proche d’un coup légendaire

Après avoir garni l’effectif d’Igor Tudor cet été avec douze recrues, Pablo Longoria entend désormais renforcer ses équipes à l’Olympique de Marseille. Dans ce sens, L’Équipe révèle que le président de l’ OM entend recruter une légende du club provençal dans son staff. Le quotidien sportif annonce le possible retour de Jean-Pierre Papin à Marseille. L’ancien buteur marseillais pourrait occuper un rôle stratégique dans le board olympien comme l’indique le journal. Lequel assure que le Ballon d’Or 191 devrait officier dans un rôle de conseiller stratégique auprès du président marseillais. Un proche du dirigeant olympien confie d’ailleurs au média spécialisé que l’ancien buteur marseillais sera notamment un « accompagnateur dans les hautes sphères ». Un rôle bien différent que celui occupé par Basile Boli, ambassadeur du club phocéen.

« Alors que plusieurs directeurs sont sur la sellette et devraient quitter le club marseillais dans les prochains mois, Pablo Longoria souhaite recruter Jean-Pierre Papin, 58 ans, pour étoffer son état-major ».

Jean-Pierre Papin, une figure de Marseille

Jean-Pierre Papin est l’une des figures de l’Olympique de Marseille des années 90. L’ancien avant-centre tricolore (54 apparitions/30 buts) a défendu les couleurs de l’ OM pendant six ans, de 1986 à 1992. Le Ballon d’Or 1991a notamment marqué l’histoire du club avec ses 182 buts inscrits en 273 apparitions. L’ancien attaquant est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club phocéen derrière Gunnar Anderson et ses 194 pions. Retraité depuis 2004, Jean-Pierre Papin s’est reconverti comme entraîneur. L’ancien buteur olympien a notamment coaché le RC Strasbourg (2006-2007) et le RC Lens (2007-2008). Depuis 2020, il officie sur le banc de Chartres en National 2.