OM Mercato : Le verdict est tombé pour un chouchou de Sampaoli

14 octobre 2022

En difficulté cette saison à l’ OM, Gerson voit son nom au cœur au des rumeurs de départ. Le club phocéen aurait déjà tranché.

OM Mercato : Gerson sur le départ à Marseille ?

Juste un an après son transfert à l’Olympique de Marseille, l’avenir de Gerson est dans le flou. Plus indispensable à l’ OM et repositionné dans un rôle plus offensif par Igor Tudor, les spéculations vont bon train concernant son futur. Un possible départ du milieu de terrain brésilien dès cet hiver est même évoqué. Un départ de l’ancien de Flamengo semble d’autant plus d’actualité depuis le départ de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin s’est relancé du côté du FC Séville. L’ancien coach marseillais voudrait attirer son ancien protégé en Andalousie comme l’a révélé Estadio Deportivo.

Un départ de Gerson auquel ne serait pas opposée la direction de Marseille. Au micro de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono assure le club phocéen ne compte pas retenir son international auriverde. Pablo Longoria voudrait juste réaliser une plus-value après avoir déboursé 20 millions d’euros, hors bonus, pour le recruter en 2021 à la demande de Sampaoli.

Le sort de Gerson déjà fixé par Longoria

Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2026, Gerson est donc présenté comme un candidat au départ dès cet hiver. Un montant de 30 millions d’euros est notamment évoqué pour le départ du Brésilien de Marseille. Lequel a disputé onze matchs, dont huit titularisations, cette saison pour deux buts inscrits. Reste maintenant à savoir si Jorge Sampaoli parviendra de nouveau à signer son ancien poulain.

« C’est un joueur qui a la cote, c’est un brésilien, techniquement il est dans son élément, il est capable d’amener un plus par ses gestes, par ses buts. […] Maintenant, ça dépendra de l’argent, je pense que l’OM est vendeur parce que Mc Court veut des rentrées d’argent et que rien ne rentre… Ça peut l’arranger. »