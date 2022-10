FC Nantes : L'avenir d'Antoine Kombouaré se joue face à Brest

Publié par Enzo Vidy le 14 octobre 2022 à 10:54

Après une nouvelle humiliation subie hier soir en Ligue Europa, l'avenir du coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, se joue dimanche face à Brest.

FC Nantes : Les Canaris sont au plus mal

Déjà largués en championnat, les Nantais se sont une nouvelle fois effondrés hier soir devant leur public en s'inclinant 4-0 face à Fribourg. Actuellement 19e en Ligue 1 et 3e de son groupe en Ligue Europa, le FCN connaît une véritable crise sportive. Avec quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, le FC Nantes enchaîne les revers. Pire encore, la dernière victoire nantaise remonte au 8 septembre lors du succès 2-1 contre l'Olympiakos à domicile.

Ce qui inquiète également, c'est le rapport entre le nombre de buts encaissés et le nombre de buts marqués. En effet, sur leurs sept dernières rencontres, championnat et coupe d'Europe confondus, les Canaris ont encaissés 19 buts et en ont seulement marqué que trois, ce qui témoigne de la terrible faiblesse de cette équipe en ce moment, aussi bien offensivement que défensivement. Le mal semble profond au FCN, et le bout du tunnel paraît bien éloigné pour les joueurs d'Antoine Kombouaré.

FC Nantes-Stade Brestois : Le sort d'Antoine Kombouaré va se jouer ce dimanche

C'est la grande mode depuis le début de la semaine. Les entraîneurs sont limogés les uns après les autres à l'image de Peter Bosz à l'OL, Michel Der Zakarian à Brest, Jean-Marc Furlan à l'AJ Auxerre ou encore Oscar Garcia à Reims, et ce n'est peut-être pas encore terminé. Car si le FC Nantes venait à s'incliner à domicile ce week-end face au Stade Brestois, Antoine Kombouaré pourrait bien être le prochain sur la liste comme l'annonce Emmanuel Merceron sur son compte Twitter.

L'enjeu est donc très clair pour le FCN : s'imposer dimanche après-midi face à Brest, pour renouer avec la victoire, et surtout pour sauver son entraîneur Antoine Kombouaré.