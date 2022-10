FC Nantes Mercato : Un coach suisse pour remplacer Kombouaré

Publié par Thomas le 14 octobre 2022 à 12:48

Alors qu'Antoine Kombouaré est sur un siège éjectable au FC Nantes, l'ancien coach du PSG pourrait être remplacé par un technicien suisse.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré pourrait partir après Brest

Le football va très vite et ce n’est pas Antoine Kombouaré qui dira le contraire. Vainqueur de la Coupe de France après un parcours héroïque la saison dernière, le FC Nantes se retrouve aujourd’hui au pied du mur, après une série noire de 6 défaites et un nul en 7 matches toutes compétitions confondues. Si l’entraîneur des Canaris ne se dit pas encore menacé par cette spirale négative, il sait secrètement que ses jours sont comptés et que la rencontre face au Stade Brestois, ce week-end, pourrait être sa dernière sur le banc nantais. Logiquement défait hier en Ligue Europa contre Fribourg (0-4), le FCN doit impérativement se ressaisir contre le SB29, 20e et à un petit point des Jaune et Vert.

D’après Emmanuel Merceron, une nouvelle contre-performance contre l’équipe bretonne pourrait tout simplement être fatale pour Antoine Kombouaré. "Danger pour Antoine Kombouaré dimanche face à Brest. Des solutions internes étudiées (Ziani ?) en cas de crise prolongée", a indiqué l’insider nantais sur Twitter. Si Stéphane Ziani, entraîneur de la réserve, fait effectivement partie des remplaçants potentiels du coach kanak, la cellule de recrutement du FC Nantes aurait également en tête un autre technicien.

FC Nantes Mercato : Mogi Bayat veut lui un ancien d'Anderlecht

Toujours très connecté avec le championnat belge, Mogi Bayat, chargé du recrutement au FCN, aurait coché le nom d’un entraîneur libre de tout contrat. D’après les informations du compte MSV Foot, l’homme d’affaires aurait proposé René Weiler aux Canaris pour remplacer Antoine Kombouaré.

L’entraîneur suisse, bien connu en Belgique pour son passage à Anderlecht lors de la saison 2016/2017, pourrait ainsi débarquer à la Beaujoire sous peu en cas de limogeage d'Antoine Kombouaré. Avec le RSCA, René Weiler aura notamment remporté le championnat belge ainsi que la Supercoupe. Après son expérience sur le Plat Pays, l’entraîneur suisse a connu des expériences diverses au FC Lucerne, à Al Ahly (Egypte) et au Japon, au Kashima Antlers.