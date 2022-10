OGC Nice Mercato : RC Lens, Florent Ghisolfi encaisse un premier échec

Publié par Timothée Jean le 14 octobre 2022 à 14:53

Le nouveau directeur sportif de l’ OGC Nice, Florent Ghisolfi, envisageait de recruter au RC Lens. Mais cette opération ne devrait pas aboutir.

OGC Nice Mercato : Grégory Thil tourne le dos à Florent Ghisolfi

L’ OGC Nice a vécu une semaine très mouvementée. Outre sa défaite surprenante face au FC Slovacko (1-2) en Ligue Europa Conférence, le club niçois a procédé à une réorganisation de sa direction sportive. Florent Ghisolfi a quitté son poste de coordinateur sportif du RC Lens pour devenir le nouveau directeur sportif du Gym. Il succède ainsi à Julien Fournier, parti à Parme.

Pour l’aider dans cette mission, Florent Ghisolfi envisageait de piocher au sein de son ancien club, le RC Lens. Le dirigeant de 37 ans avait promis qu’il embarquerait avec lui Grégory Thil, qui viendrait renforcer la cellule de recrutement de l’ OGC Nice. Sauf que le nouveau directeur niçois devra rapidement tirer un trait sur cette opération. Car l’ancien buteur de Boulogne-sur-Mer a soudainement retourné sa veste. Alors qu’il était attendu du côté des Aiglons, Grégory Thil a finalement accepté l’offre de dernière minute des dirigeants lensois. Il a été promu au rang de directeur sportif du RC Lens et succède ainsi à celui qu’il devait suivre à Nice. Un premier échec monumental pour Florent Ghisolfi.

La porte se ferme aussi pour Frank Haise

Outre le dossier Grégory Thil, Florent Ghisolfi avait sans doute une autre idée en tête, celle de recruter à moyen terme Franck Haise en vue de succéder à Lucien Favre qui n’est pas certain d’aller au bout de son contrat avec le Gym. Mais là encore, le nouveau directeur de l’OGC Nice connaît un nouvel échec. Car les Sang et Or ont déjà trouvé la stratégie pour conserver leur entraîneur sur le long terme. Ils ont décidé de renouveler son bail de deux années supplémentaires.

Franck Haise est désormais lié au RC Lens jusqu’en juin 2027. II a également été promu manager général du club nordiste, avec des responsabilités plus étendues. Le technicien lensois n’est donc pas près de quitter le stade Bollaert et va occuper un poste « qui irriguera toutes les composantes sportives : féminines, formation, post-formation et équipe professionnelle », peut-on lire dans le communiqué du club. Les premiers dossiers de Grégory Thil à l' OGC Nice semblent ainsi plus compliqués que prévu.