RC Lens : Gros coup dur pour Franck Haise après Montpellier !

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2022 à 15:44

Malgré la précieuse victoire de ses hommes face à Montpellier HSC, l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, va devoir gérer désormais une grosse inquiétude.

RC Lens : Un cadre de Franck Haise sur le flanc après Montpellier

Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1, le RC Lens est parvenu à s’imposer face à Montpellier HSC (1-0), samedi, grâce à une réalisation de Wesley Said. Une victoire acquise difficilement, mais qui permet à l’équipe lensoise de remonter provisoirement sur le podium en éjectant l'Olympique de Marseille de la troisième place avant son choc de ce soir contre le Paris Saint-Germain. Une bonne opération pour les Sang et Or après le coup d'arrêt du weekend dernier face au LOSC (0-1).

Toutefois, en conférence de presse d’après-match, Franck Haise s’est montré inquiet pour la santé de son piston, Jimmy Cabot. L’homme en forme du RCL a ressenti une grosse gêne au genou en toute fin de rencontre, l'obligeant à quitter la pelouse du stade Bollaert-Delelis. En attendant des examens pour connaître la gravité de la blessure du footballeur de 28 ans, le coach lensois ne semble pas très optimiste.

RC Lens : Jimmy Cabot absent plusieurs semaines ?

Entré à la 58e minute de jeu à la place d'un Przemyslaw Frankowski, Jimmy Cabot n'a pas terminé la rencontre contre Montpellier HSC. Suite à un choc au genou en toute fin de match, le milieu polyvalent est resté au sol et a dû être aidé des kinés du staff du RC Lens pour se relever. Interrogé après le match et la courte victoire de son équipe, Franck Haise ne s’est pas montré optimiste sur la blessure de Cabot.

« Jimmy s’est malheureusement blessé au genou gauche. D’ici quarante-huit heures, les examens livreront leur verdict, mais ce sera au moins une grosse entorse », a déclaré le technicien français de 51 ans. Les Sang et Or risquent donc de se passer des services de l’ancien d’Angers SCO pour les prochaines semaines et attendre au moins la reprise après la Coupe du monde. Un gros coup dur pour Franck Haise qui va donc devoir composer sans un élément devenu indispensable depuis le début de la saison.