OM : Eric Bailly donne des nouvelles après sa blessure

Publié par Timothée Jean le 17 octobre 2022 à 15:35

Sorti sur blessure lors de la défaite de l’ OM face au PSG, Eric Bailly a donné de ses nouvelles à travers un post sur les réseaux sociaux.

OM : Eric Bailly rassure sur son état de santé

Hier soir, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, l’ OM se déplaçait sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG. En pleine confiance ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille s’est montré très entreprenant face à son rival parisien. Mais au final, ce sont les Parisiens qui l’emportent (1-0) à domicile.

En plus du résultat, les Marseillais ont aussi perdu Eric Bailly sur blessure. Le défenseur ivoirien a été contraint d’abandonner ses coéquipiers dès la 42e minute de jeu après avoir ressenti une gêne à la cuisse droite. L’ancien joueur de Villarreal a été remplacé dans la foulée par Samuel Gigot. Et ses blessures de plus en plus récurrentes commencent déjà à susciter une inquiétude à Marseille. Mais le défenseur prêté par Manchester United s’est montré très rassurant sur son état de santé et compte revenir sur la pelouse le plus rapidement possible. « Cruelle défaite. Je vais mieux après le coup reçu. On se relèvera plus forts », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Une longue absence à prévoir pour Eric Bailly ?

En manque de temps de jeu chez les Red Devils, Eric Bailly a rejoint l’ Olympique de Marseille en vue de relancer sa carrière. Solide en défense centrale, le joueur de 28 ans est freiné dans son élan par des pépins physiques récurrents. Victime d’une douleur à la cuisse, l’international ivoirien devra passer des examens médicaux pour connaître la gravité de sa blessure et être fixé sur la durée de son indisponibilité. Une longue absence d’Eric Bailly serait un véritable coup dur pour Igor Tudor, confronté déjà à de récurrentes blessures dans son secteur défensif.