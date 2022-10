OM : Igor Tudor a trouvé le digne successeur de Saliba à Marseille

Publié par Timothée Jean le 17 octobre 2022 à 22:51

L’ OM s’est incliné dimanche soir face au PSG (1-0), mais l’un des titulaires d’Igor Tudor a brillé en défense lors de cette rencontre.

OM : Chancel Mbemba, le nouveau roc défensif d’Igor Tudor

Défenseur indispensable, Chancel Mbemba était encore une fois titulaire dimanche soir lors du choc face au Paris Saint-Germain (1-0). Arrivé cet été en provenance du FC Porto, le défenseur central a répondu aux attentes placées en lui. L'observation des matchs confirme sa solidité défensive, son sens de l'anticipation et sa capacité à participer au jeu offensif de son équipe. Toutes compétitions confondues, le Congolais totalise déjà 11 titularisations depuis le début de saison en Ligue 1. Aujourd'hui, il est même considéré comme un pilier de la défense de l’Olympique de Marseille.

Très attentif à la récupération, Chancel Mbemba apporte son professionnalisme, mais aussi son sens du combat qui colle au système de jeu mis en place par Igor Tudor.

« Il est très bon depuis la première journée de championnat, il a déjà marqué deux buts dans les différentes compétitions. Il nous donne de l'expérience, il sait conduire le ballon et faire avancer le bloc », avait récemment reconnu le technicien croate.

Chancel Mbemba a déjà fait oublier William Saliba à Marseille

D’ailleurs, les performances du défenseur de l' OM face au Paris Saint-Germain ne sont pas passées inaperçues. Bien sûr, les Parisiens ont eu des occasions et ont même inscrit l’unique but de ce Classico. Mais force est de constater que le défenseur marseillais s’est montré très solide face à l’armada offensive du PSG. Sa capacité à museler Kylian Mbappé lors de ce choc témoigne d’une grande maîtrise de l’un des meilleurs attaquants de la planète football. Au point où Chancel Mbemba a déjà fait oublier un certain William Saliba à Marseille. C’est en tout cas la thèse défendue par Football Club de Marseille.

« Mbemba est aussi un sacré joueur et il l’a encore prouvé face au PSG. Intraitable dans ses duels avec Mbappé, il a fait preuve de sang froid et de clairvoyance face à l’attaquant français. Auteur de plusieurs interventions décisives, il a aussi été très présent offensivement. À l’aise balle au pied il s’est offert deux frappes dangereuses. Il s’est tout faire et c’est un leader. William, mais qui est William ? », a indiqué le média local.