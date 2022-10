Barça Mercato : Xavi pousse pour l'arrivée d'un grand défenseur

Publié par Thomas G. le 18 octobre 2022 à 15:16

Toujours à la recherche de renforts en défense, le Barça a jeté son dévolu sur un roc défensif qui pourrait débarquer en Catalogne en janvier.

Barça Mercato : Un défenseur espagnol pour guérir la défense de Barcelone ?

Le FC Barcelone subit de plein de fouet le rythme effréné avant la Coupe du Monde et l’accumulation des matchs commencent à se faire ressentir. La semaine dernière, le Barça a fait match nul face à l’Inter et les Blaugranas ont perdu le Clasico. Deux résultats inquiétants pour les hommes de Xavi qui espéraient revenir au sommet du football européeen. Le FC Barcelone a encaissé 6 durant ces deux matchs et la défense a été pointée du doigt.

Selon les informations de Todo Fichajes, le Barça veut recruter un défenseur cet hiver pour solidifier sa ligne défensive. Le média espagnol indique que le FC Barcelone souhaite enrôler Inigo Martinez lors du mercato hivernal. L’international espagnol a déjà trouvé un accord avec les Blaugranas pour une arrivée libre l’été prochain. La crise actuelle qui touche le Barça a fait accéléré les choses, Xavi souhaite qu’Inigo Martinez signe dès janvier. Un nouveau dossier complexe en perspective pour le FC Barcelone qui va devoir convaincre l’Athletic Bilbao. Les dirigeants basques ne veulent pas entendre parler d’un transfert, l’objectif est de prolonger le défenseur de 31 ans. Faute d’accord entre les deux clubs espagnols, le Barça serait alors contraint d’activer la clause libératoire de 80 millions d’euros d’Inigo Martinez pour le recruter.

Barça Mercato : Le plan Lionel Messi est en marche

En parallèle du dossier Inigo Martinez, le Barça prépare également le retour de Lionel Messi en Catalogne. Le président Joan Laporta ne cache pas son souhait de rapatrier le génie argentin en juin 2023. Le FC Barcelone doit réduire sa masse salariale et vendre des joueurs pour avoir les fonds nécessaires afin de réaliser cette opération. Les départs de Jordi Alba, Gerard Piqué et Sergio Busquets sont d’ores et déjà actés. Reste à savoir si Lionel Messi souhaite revenir en Catalogne ou poursuivre son idylle avec le Paris Saint-Germain.