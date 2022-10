Barça Mercato : C'est acté, Lionel Messi arrive au Camp Nou !

Publié par Thomas le 06 octobre 2022 à 12:51

Alors que de nombreuses rumeurs annoncent un retour de Lionel Messi au Barça, le club catalan a pris une importante décision à son égard.

Barça Mercato : En attendant Messi, Barcelone va créer une statue du joueur

En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi devrait faire partie des grands noms du prochain mercato estival. Alors que le joueur se sent de mieux en mieux au PSG, en témoigne son but splendide hier contre Benfica, des rumeurs insistantes annoncent un retour de la Pulga dans son club de toujours, le FC Barcelone. Si pour l’heure, rien n’est encore décidé dans l’esprit de l’attaquant, qui attend la Coupe du Monde avec l’Albiceleste pour acter son futur, le Barça a quant à lui décidé d’anticiper la venue du septuple Ballon d’Or.

Comme le révèle La Vanguardia ce jeudi, Joan Laporta, président du club catalan, a décidé de construire une statue à l’effigie de Lionel Messi devant le Camp Nou. Une décision importante de la part du dirigeant blaugrana qui, en parallèle, a bien lancé l’offensive pour rapatrier son génie de 35 ans pour 2023. Un hommage de la part du Barça, qui pourrait convaincre le joueur d’effectuer une dernière pige en Catalogne, sous les ordres de son ancien coéquipier, Xavi.

Barça Mercato : Un retour possible de Messi mais non sans embûche

Si l’international argentin est effectivement toujours en contact avec le FC Barcelone, la tendance n’est pas forcément à un retour dans son club formateur. De plus en plus épanoui dans le système de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, la Pulga est également en réflexion concernant une prolongation de deux ans, dont une en option, chez les Rouge et Bleu.

D’après le journaliste Shay Lugassi, très proche du Barça, un come-back de Lionel Messi en terre catalane n’est pas impossible mais la tâche s’annonce complexe. Certes des contacts ont eu lieu entre l’attaquant et Joan Laporta ces dernières semaines mais "beaucoup de choses doivent se passer" pour espérer revoir Leo en Liga, précise la source. On imagine notamment que d’un point de vue financier, le Barça pourrait ne pas s’aligner sur l’offre parisien ou même de la MLS, une autre destination possible de la star argentine.