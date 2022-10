OM : Un attaquant déclare sa flamme à Marseille et ses supporters

Publié par Enzo Vidy le 18 octobre 2022 à 14:56

Élu joueur olympien du mois de septembre par les supporters de l'OM, Alexis Sanchez a évoqué l'état d'esprit et le travail de son équipe.

OM : Alexis Sanchez est tombé amoureux de Marseille

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de l'Inter Milan, l'attaquant chilien a été accueilli comme un roi lors de son arrivée à l'aéroport de Marignane le 9 août dernier. Depuis, il a déjà inscrit 6 buts en 12 matches disputés toutes compétitions confondues. Il y a quelques jours, il a été élu olympien du mois de septembre par les supporters de l'OM, l'occasion pour lui d'évoquer son ressenti sur le début de saison marseillais au site officiel du club.

"Je suis très content. Je pense que cette récompense fait surtout partie d’une performance collective avec ce record de matchs gagnés et d’invincibilité que nous avons atteint. Mes coéquipiers et moi jouons pour les supporters donc si on arrive à les rendre heureux, je le suis aussi. On ressent la ferveur des supporters, peu importe l’environnement, c’est beau et c’est vraiment motivant."

Un discours qui témoigne de son attachement pour l'OM et son public depuis qu'il est arrivé sur la canebière.

OM : Le vestiaire conquis par la mentalité du chilien

Il est connu pour sa grosse personnalité, et Marseille aime ça. Alexis Sanchez n'a pas eu de mal à s'intégrer, loin de là. Une mentalité de gagnant et une carrière exceptionnelle ne pouvait que forcer le respect au sein du vestiaire olympien à l'encontre de l'ancien attaquant du Barça et d'Arsenal. Lors de son interview au site officiel de l'OM, Alexis Sanchez a révelé avoir contaminé ses coéquipiers sur un aspect fondamental de l'esprit d'équipe.

"J’ai une mentalité de gagnant, j’essaye de gagner chaque match. Je déteste perdre et je pense que c’est contagieux, car mes coéquipiers ont tous le même état d’esprit dans les moments importants."

L'arrivée d'Alexis Sanchez n'est certainement pas anodine au très bon début de saison marseillais. Il faudra cependant réagir ce week-end face à Lens pour renouer avec la victoire et reprendre place sur le podium de la Ligue 1.