OM Mercato : Un gros coup de Longoria laisse des regret à Arsenal

Publié par ALEXIS le 18 octobre 2022 à 20:36

L’ OM a réussi un gros coup en s’offrant définitivement les services de Mattéo Guendouzi. À Arsenal son transfert à Marseille continue de faire des vagues.

Mattéo Guendouzi, une bonne pioche de Longoria

Indésirable à Arsenal et poussé dehors par Mikel Arteta (manager des Gunners), Mattéo Guendouzi avait été prêté à l’ OM, avec une option d’achat. Après une saison pleinement réussie (5 buts et 14 passes décisives) avec les Phocéens, le milieu de terrain a été transféré définitivement à Marseille. L’Olympique de Marseille a déboursé 11 millions d’euros pour lever l’option d’achat assortie à son prêt. Cette saison, la recrue de Pablo Longoria justifie le montant investi par la direction du club provençal pour le recruter à Arsenal.

Mattéo Guendouzi est l’un des joueurs marseillais les plus en vue, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. Il a été décisif 4 fois (2 buts et 2 passes décisives) en 14 apparitions déjà. Ses performances de la saison dernière lui ont d’ailleurs ouvert la porte de l’Équipe de France. Depuis novembre 2021, le N°6 de l’ OM totalise 6 sélections.

OM Mercato : Le transfert de Guendouzi fait des vagues à Arsenal

Pilier de l’équipe de Jorge Sampaoli et maintenant de celle d’Igor Tudor, Mattéo Guendouzi (avec 10 apparitions en Ligue 1 et 4 en Ligue des Champions) est devenu rapidement comme un leader et un cadre de l’ OM. Imposant dans l’entrejeu et décisif, le Français laisse forcément des regrets à Arsenal. Le directeur technique du club londonien est justement critiqué par le journaliste George McGibbon, sur son choix d’inclure une option d’achat dans le prêt du milieu de terrain au club de Ligue 1. Selon lui, c’est une « grosse erreur », vu la performance du joueur de 23 ans avec les Olympiens.

Selon les statistiques de SofaScore, Mattéo Guendouzi est classé à la 6e place parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 de l’exercice actuel. Il est auteur de près d’une passe clé (0,9 précisément), de 1,2 tacle et de 4,3 duels remportés par matchs.