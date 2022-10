PSG Mercato : Avant Rabiot, une grosse pointure de Ligue 1 ciblée

Publié par JEAN-LUC D le 19 octobre 2022 à 05:15

En attendant le retour d’Adrien Rabiot en provenance de la Juventus l’été prochain, le PSG travaillerait sur la piste d’une grosse pointure en Ligue 1.

PSG Mercato : Adrien Rabiot d’accord avec le Paris SG

Lié avec la Juventus Turin jusqu’au 30 juin 2023, Adrien Rabiot aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec le Paris Saint-Germain afin d’effectuer son retour dans son club formateur l’été prochain. D’après les informations divulguées ce mardi par le site Todo Fichajes, l’accord entre les deux parties pourrait être annoncé officiellement après la Coupe du monde au Qatar. Parti sur fond de querelle avec le PSG en juillet 2019, Rabiot pourrait ainsi défendre à nouveau les couleurs Rouge et Bleu la saison prochaine.

Désireux de densifier davantage l’entrejeu de l’équipe parisienne, Luis Campos viserait également un autre profil à côté de Rabiot. En effet, selon les informations de Média Foot, le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, serait toujours dans le radar du conseiller football du Paris SG. Campos voudrait encore recruter au milieu et le profil du capitaine des Sang et Or plairait énormément à Christophe Galtier. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce coup.

Mercato PSG : Seko Fofana finalement à l’OGC Nice ?

À en croire Média Foot, outre le Paris Saint-Germain, un autre club français serait également très intéressé par les services de Seko Fofana. Ancien directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi, qui occupe désormais le même poste à l’OGC Nice, voudrait faire venir l’international ivoirien chez les Aiglons. Le club niçois pourrait même passer à l’action pour Fofana ds le prochain marché des transferts de janvier. Très proche du joueur de 27 ans, Florent Ghisolfi pourrait parvenir à le convaincre de venir se relancer à Nice dans la seconde partie de saison après une légère baise de forme par rapport à la saison passée. Mais il faudra s’attendre à sortir le chéquier puisque Seko Fofana est encore lié au RC Lens jusqu’en juin 2025.