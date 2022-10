FC Nantes Mercato : Le FCN proche de boucler une belle signature

Publié par ALEXIS le 19 octobre 2022 à 03:07

Un attaquant en fin de contrat au FC Nantes en 2024 devrait prolonger son bail. Les négociations pour une nouvelle signature seraient en bonne voie.

FC Nantes Mercato : Moses Simon proche d'une prolongation au FCN

Crédité d’un bon début de saison au FC Nantes, Moses Simon pourrait prolonger son aventure dans la Cité des Ducs. D’après les informations de L’Équipe, le FCN et le polyvalent ailier gauche ont entamé des discussions, en vue d’une prolongation de leur accord. Les négociations seraient même bien engagées au point d’aboutir à une nouvelle signature. « L’international nigérian pourrait bientôt prolonger. Des discussions ont été engagées en ce sens et l'issue serait proche », a appris le quotidien sportif. Moses Simon et la direction des Canaris pourraient s’entendre sur un nouveau bail d’une durée d’un an ou deux ans supplémentaires. En tout cas, les discussions porteraient sur ces propositions, d’après la source.

Le joueur de 27 ans évolue au FC Nantes depuis 2019. En trois saisons, il est devenu un joueur important de l’équipe des Jaune et Verts. Depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré à la Jonelière, le natif de Jos (Nigeria) fait partie des atouts majeurs du technicien kanak.

L'attaquant nigérian bloqué par Kombouaré l’été dernier

Moses Simon figurait sur la liste des joueurs nantais très convoités pendant le mercato d’été. La direction du club de Loire Atlantique espérait des offres intéressantes pour toutes les parties, afin de prendre une décision, mais Antoine Kombouaré a finalement mis son véto. L'entraineur du FC Nantes n'a pas souhaité le départ du Nigerian, en plus de Ludovic Blas et Alban Lafont. Recruté à l’UD Levante contre 5 M€ en juillet 2020, après une saison réussie, en prêt chez les Canaris, Moses Simon vaut désormais le double de ce montant sur le marché des transferts. Resté au FCN, il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 9 matchs disputés en Ligue 1 cette saison.