FC Nantes Mercato : C'est fait, le FCN signe enfin un nouvel attaquant

Publié par Anthony le 01 septembre 2022 à 14:06





FC Nantes Mercato : Après de longues semaines de recherche, le FCN signe enfin son tout nouvel attaquant en provenance du RC Lens.

FC Nantes Mercato : Ignatius Ganago rejoint les Canaris

C'est un souhait qui se réalise pour Antoine Kombouaré. Le coach réclamait depuis plusieurs semaines l'arrivée d'une solution offensive pouvant aider l'équipe qui a dû mal en attaque. C'est désormais officiel, un attaquant du RC Lens vient de signer un contrat le liant pendant 4 ans avec les Canaris. Un attaquant de choix puisque c'est Ignatius Ganago qui va enfiler la tunique jaune jusqu'en 2026. " Homme des grands soirs, l'international camerounais aux 57 rencontres et 13 buts sous la tunique sang et or va poursuivre son aventure en Ligue 1 du côté de La Beaujoire. Merci pour tout « Gana » ", a officialisé le RC Lens sur son compte Twitter cet après-midi.

Recruté pour un montant de 4,5 millions d’euros avec bonus, l'ancien Niçois a réalisé de belles prestations la saison dernière avec 5 buts et une passe décisive en 28 matchs. L'international Camerounais pourra gagner beaucoup de temps de jeu dans un secteur en difficulté à Nantes et tentera sa chance pour obtenir un ticket pour le Qatar avec Les Lions Indomptables. Après avoir signé son contrat dans la soirée de mercredi, Ganago était présent ce jeudi matin à la Jonelière pour son première entraînement avec le FCN.

"Je suis très content de signer dans un club familial. J'espère qu'on va réaliser une très belle saison avec notamment, la Coupe d'Europe. Après une visite rapide des installations, j'ai rencontré le staff, les joueurs. Je suis prêt à travailler. J'ai aussi cette chance de connaître quelques joueurs du vestiaire, comme Jean-Charles Castelletto avec qui j'évolue en sélection du Cameroun et Evann Guessand, avec qui j'ai joué à Nice. Je connais également Moses Simon, que j'ai pu affronter en sélection. Je sens vraiment que le vestiaire est soudé, solidaire. Ça donne envie. Je vais essayer de m'intégrer le plus vite possible. Concernant l'entraînement matinal, ça s'est très bien passé. J'ai commencé à prendre mes marques. Maintenant, on va tout faire pour préparer le match de Paris, samedi soir ", a déclaté la nouvelle recrue du FC Nantes.

FC Nantes Mercato : La piste de Gaël Kakuta refroidie

Alors qu'Ignatius Ganago vient de quitter le RC Lens, Nantes était aussi sur le dossier du milieu de terrain, Gaël Kakuta, et aurait voulu le recruter. Bien qu'il soit relégué sur le banc suite à de nombreuses petites blessures et la montée en puissance de David Pereira Da Costa, le joueur a été catégorique et ne souhaiterait pas rejoindre le FC Nantes rapporte France Bleu Nord. L'international Congolais souhaite néanmoins quitter les Sang et Or pour gagner du temps de jeu, mais cela ne se fera pas au FCN. Les Canaris recherchent encore de nombreux joueurs, notamment au poste d'ailier où les noms de Siriki Dembélé et Zizo sont évoqués.