PSG : Le Paris SG acte un retour important avant Ajaccio !

Publié par Thomas G. le 19 octobre 2022 à 10:00

Toujours en tête du championnat après sa victoire face à l'OM, le PSG va se renforcer avec le retour d'un cadre du vestiaire cette semaine.

PSG : L’infirmerie du Paris SG continue de se vider

Le Paris Saint-Germain a subi une hécatombe ces dernières semaines avec une multiplication des blessures dans son effectif. Presnel Kimpembe, Renato Sanches, Nuno Mendes, Lionel Messi ou encore plus récemment Danilo Pereira ont été touchés. Un véritable casse-tête pour Christophe Galtier qui doit composer avec tous ces éléments. Ces absences se sont avérées préjudiciables pour le PSG qui a enchaîné trois matchs nuls consécutifs avant de battre l’OM dimanche.

Le Paris SG a officialisé cette semaine une bonne nouvelle avec les images du retour à l’entraînement collectif de Presnel Kimpembe. Le défenseur français était blessé depuis le match face au Stade Brestois fin septembre. Touché à la cuisse, le champion du monde revient à un mois du début de la Coupe du Monde pour aider ses partenaires avant la coupure. Sa présence dans le groupe qui se déplacera à Ajaccio est peu probable, néanmoins Presnel Kimpembe devrait être présent pour le match face au Maccabi Haifa. De bon augure pour le PSG qui vient de perdre Danilo Pereira sur blessure. Le milieu polyvalent portugais sera indisponible 3 semaines et sa participation pour la Coupe du Monde au Qatar est remise en question. Après Presnel Kimpembe, c’est Nuno Mendes qui devrait faire son retour dans les prochaines semaines.

PSG : Un nouveau système pour le Paris SG ?

Le PSG s’est imposé ce dimanche lors du Classico, grâce à un but signé Neymar. Le Paris SG avait adopté un nouveau système pour cette rencontre, un 4-3-1-2. Cette disposition a plu au staff parisien et Christophe Galtier souhaiterait reconduire ce dispositif face à l'AC Ajaccio selon L’Équipe. L’entraîneur français pourrait finalement abandonner son 3-4-3 qui était la grande nouveauté lors de son arrivée. L’accumulation des blessures et les contre-performances auront eu raison de ce système qui demande de nombreux ajustements.