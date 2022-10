PSG : Neymar dans le dur après le Classico contre l’OM

Publié par JEAN-LUC D le 17 octobre 2022 à 17:15

Unique buteur du premier Classico de la saison contre l’OM, l’attaquant du PSG, Neymar, pourrait connaître des prochains jours difficiles.

PSG : Après le Classico, Neymar à la barre à Barcelone

Au lendemain du choc de la 11e journée de Ligue 1 remporté par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à l’Olympique de Marseille (1-0), Neymar s’est envolé pour l’Espagne. Toutefois, le partenaire de Kylian Mbappé n’y est pas allé pour passer quelques jours de vacances, mais pour faire face à la justice de Barcelone.

Comme l’avait réclamé le Ministère public, la star brésilienne s’est donc présentée devant le tribunal de Barcelone ce lundi matin pour de potentielles fraudes à l'occasion de son transfert de Santos au Barça en 2013. Selon plusieurs sources locales et étrangères, le protégé de Christophe Galtier est accompagné de son père, Neymar Sr, et de sa mère Nadine Gonçalves.

Parmi les huit autres accusés figurent les anciens présidents du club catalan, Sandro Rosell et Josep María Bartomeu, puis l'ancien dirigeant de Santos, Odilio Rodrigues Filho. D’après les informations de La Cadena COPE, les conseillers de Neymar auraient demandé à ce que leur client soit exempté pour le début du procès au motif qu'il vient de disputer un match de championnat. Une requête acceptée par le tribunal de Barcelone. Alors que son père assistera aux débats, Neymar reviendra le 21 et le 28 octobre pour être entendu. Et le footballeur de 30 ans risque gros.

PSG : Neymar risque gros pour son procès

Pour rappel, la DIS, le fonds d’investissement détenteur de 40 % des droits de Neymar à l’époque de son transfert au FC Barcelone, l’accuse de fraude. Selon ce fond, le transfert du capitaine de la Seleçao de Santos au Barça aurait été sous-évalué. En effet, si les chiffres officiels évoquent une transaction à hauteur de 51,7 millions d’euros, le fisc espagnol révèle qu’en réalité le deal s’est conclu autour de 107 millions d’euros, bonus compris.

Le ministère public réclame une peine de deux ans de prison et une amende de 10 millions d'euros contre le natif de Mogi das Cruzes pour les faits qui lui sont reprochés. Le jugement du numéro 10 du Paris SG devrait intervenir le jour du déplacement des hommes de Christophe Galtier à Ajaccio, match pour lequel il est suspendu.