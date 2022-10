ASSE : Les supporters de Saint-Etienne s'attaquent à la direction

Publié par ALEXIS le 19 octobre 2022 à 11:31

De retour à Geoffroy-Guichard, dimanche, les supporters de l’ ASSE sont toujours mécontents des propriétaires du club. Ils l’ont fait savoir cette semaine.

Les Magic Fans 1991 attaquent la direction de l' ASSE via une banderole

Revenus au stade après leur suspension, les supporters de l' ASSE n’ont pas été récompensés de leur soutien lors du match contre le Paris FC à Geoffroy-Guichard. Leur équipe s’est inclinée (0-2) à leur plus grande déception. Une défaite qui fait chuter l’AS Saint-Etienne à la 19e place de relégable. Mécontents des résultats des Verts, mais surtout de la gestion des deux actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, des supporters ultras se sont encore fait entendre.

Via une banderole déployée à l’entrée de l’Etrat (centre sportif Robert-Herbin), il critique le silence des co-propriétaires de l’ ASSE depuis leur communiqué, lors de la descente de leur équipe en Ligue 2, en mai. « Pour communiquer des illusions sur l’avenir du club ? 11 minutes seulement ! Pour communiquer sur la descente aux enfers du club ? Le néant ! », peut-on lire sur le message adressé par les Magic Fans 1991 aux dirigeants.

L'annonce de Romeyer et Caïazzo après la relégation en Ligue 2

L’ ASSE a été reléguée en Ligue 2 à l’issue des matchs de barrage disputés contre l’AJ Auxerre. Les Verts avaient fini à la 18e place de Ligue 1. Dès la fin du match contre l'AJA, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient écrit :

« Pour l’Association Sportive de Saint-Étienne, la saison 2021-2022 s’achève par la sanction douloureuse d’une relégation en Ligue 2, après dix-huit saisons consécutives en Ligue 1. Nous partageons la peine et la tristesse immenses de tous ceux qui aiment les Verts, qu’ils soient supporters ou partenaires. Cet échec, il faut l’accepter. En tant qu’actionnaires principaux, nous en assumons l’entière responsabilité. »

Les deux présidents avaient aussi évoqué la vente du club et leur retrait, après 16 ans aux commandes de l’ ASSE.

« Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera, mais nous plaçons au-dessus de toute l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite. »

Mais depuis leur annonce, aucun investisseur n’a trouvé un accord avec eux pour racheter le club ligérien, menacé de descente en National.