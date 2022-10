OM : Une recrue en défense enflamme l'Olympique de Marseille !

Publié par Enzo Vidy le 19 octobre 2022 à 14:31

Arrivé libre du FC Porto lors du dernier mercato estival, un défenseur central de l' OM est en train de marquer son empreinte à Marseille.

OM : Mbemba, le nouveau coup de maître de Pablo Longoria

Titulaire indiscutable lors de son passage à Porto, Chancel Mbemba n'a pas prolongé avec le FC Porto. Une aubaine pour le président de l' OM, qui ne cesse de flairer les bons coups lors de chaque période de transfert. Le 15 juillet 2022, Chancel Mbemba s'engage à Marseille pour trois ans, et surtout pour zéro euro. Pas bien connu par le public phocéen, il va rapidement marquer les esprits dès les premiers matchs de l' OM en championnat, et va impressioner lors de son premier match avec Marseille en Ligue des Champions.

Le 7 septembre, l'Olympique de Marseille se déplace à Tottenham pour la première journée de la Ligue des Champions, et lors de la première période, Chancel Mbemba va littéralement éteindre le duo Son-Harry Kane en étant dur sur l'homme, et surtout toujours bien placé. Malheureusement pour lui et l' OM, sa seule erreur sur ce match lui sera fatal à la 47e minute lorsqu'il arrive en retard sur Son en position de dernier défenseur et écope logiquement d'un carton rouge. Hormis cela, les supporters retiennent la première mi-temps de très haut niveau du défenseur centrald congolais, qui depuis s'est imposé comme le véritable patron de la défense olympienne.

OM : Chancel Mbemba a impressionné dimanche au Parc des Princes

C'est certainement la grande satisfaction de la soirée marseillaise. Avec Pau Lopez, Chancel Mbemba a réalisé une prestation extraordinaire face au PSG, et a littéralement éteint un certain Kylian Mbappé. Sa performance n'est d'ailleurs pas passée inaperçue, et un certain Gaël Givet est revenu sur le match du défenseur congolais au micro de La Provence.

"Mais dimanche soir, il m'a impressionné. Il a été énorme ! C'est un défenseur central, et il a été très bon dans ce registre, mais le plus impressionnant est de voir qu'il a été le joueur le plus tranchant et le plus dangereux offensivement. J'étais bluffé !"

Car si Chancel Mbemba sait avant tout bien défendre, il est également capable d'attaquer. Buteur lors de la première confrontation face au Sporting en Ligue des Champions remportée 4-1 par les Marseillais, le défenseur congolais a également mis Donnarumma à contribution dimanche soir, et est à l'origine de nombreux mouvements offensifs de l' OM. Si certains supporters avaient des doutes lors de son arrivée à Marseille, le constat est clair : Pablo Longoria a réalisé un nouveau coup de génie, si ce n'est le coup du siècle à Marseille.