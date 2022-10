OM Mercato : La petite annonce de Pablo Longoria sur son avenir

Publié par Ange A. le 20 octobre 2022 à 03:11

Président de Marseille, Pablo Longoria vient de lâcher un pan de voile sur son avenir au club phocéen. De quoi ravir les fans de l’OM.

OM Mercato : Pablo Longoria rassure pour son futur

Pour son deuxième mercato estival en tant que président, Pablo Longoria a de nouveau gâté l’Olympique de Marseille. L’OM a accueilli douze renforts lors de cette fenêtre des transferts. De même, le dirigeant espagnol est quelque peu parvenu à dégraisser l’effectif professionnel de Marseille. Il a aussi réalisé une belle pioche en allant chercher Igor Tudor pour assurer la succession de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin avait claqué la porte en milieu de mercato las d’attendre des renforts de la part de la direction marseillaise. Au vu de son travail en Provence, le nom du responsable olympien se retrouve associer à certaines écuries européennes. Un retour à la Juventus a notamment été évoqué. Interrogé par Off The Pitch, l’Espagnol a tranché net pour son futur.

Pas de départ en vue pour Longoria de Marseille

Le président de l’Olympique de Marseille ne compte pas quitter la Provence. À ce sujet, il se projette sur l’avenir du club provençal qu’il souhaite encore voir grandir. « Je rêve dans quatre ans d’avoir un Olympique de Marseille avec de grandes valeurs et une grande mentalité », a confié le président marseillais dans sa sortie. Reste maintenant à savoir si cette déclaration suffira à étouffer toutes les rumeurs liées à l’avenir du dirigeant espagnol.

En attendant d’en savoir plus sur l’avenir de son président, Igor Tudor et ses poulains doivent retrouver le droit chemin. Les Olympiens restent sur deux défaites de rang en championnat, la dernière contre le PSG (1-0) au Parc. Ils jouent d’ailleurs gros samedi avec la réception du RC Lens, un concurrent direct dans la course à l’Europe. Troisièmes au classement, les Sang et or ne disposent que d’un seul point d’avance sur le club phocéen (4e).